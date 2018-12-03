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Guterres: Geç olmadan hızlı çözümler bulmak zorundayız

03 Aralık 2018, Pazartesi 21:17
BM Genel Sekreteri Guterres, "İklim değişikliği şiddetli sorunlara neden oluyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu nedenle geç olmadan hızlı çözümler bulmak durumundayız." dedi.

İklim değişikliği nasıl anlatılır?

Polonya'nın güneyinde yer alan Katoviçe kentinde düzenlenen 24. İklim Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın konuşmalarıyla başladı.

Guterres, iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede başarısız olunması durumunda, kutuplardaki erimenin süreceği, deniz seviyesinin yükseleceği ve mercanların yanı sıra çok sayıda deniz canlısının öleceği uyarısında bulundu.

Küresel ısınmanın neden olacağı su kıtlığı ve hava kirliliğinin çok sayıda insanın yaşamına mal olacağına işaret eden Guterres, söz konusu gelişmelerin özellikle ozon tabakasında ciddi hasarlar yaratacağını vurguladı.

Guterres, Paris İklim Anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiğinin ve "küresel iklim kaosunun" ortadan kaldırılması için BM üyesi devletlerin ortak sorumluluk taşıdığının altını çizerek, "İklim değişikliklerini durdurmak için hala çok az ve çok yavaş adım atıyoruz." ifadesini kullandı.

"İklim değişikliği hayati bir mesele"

"İklim değişikliği şiddetli sorunlara neden oluyor ve çok hızlı şekilde ilerliyor." diyen Guterres, "Bu nedenle geç olmadan hızlı çözümler bulmak durumundayız. Çok sayıda ülke, bölge ve insan için iklim değişikliği çoktan bir hayati bir meseleye dönüşmüş durumda." görüşünü paylaştı.

Karbon emisyonu konusunda atılacak adımlara da değinen BM Genel Sekreteri Guterres, dünya genelinde karbon emisyonun 2030'a kadar yüzde 45 seviyelerine çekilmesi ve 2050'de ise tamamen sıfırlanmasının hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.

"Kurallar kitapçığı" vurgusu

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da BM üyesi ülkelerin, Paris İklim Anlaşması'nı uygulamaya hazır olduklarını göstermelerinin önemli olduğunu söyledi.

Duda, iki hafta sürecek konferansta, Paris Anlaşmasının hayata geçirilmesini sağlayacak bir "kurallar kitapçığının" oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Paris Anlaşması

Polonya'da 200 ülkeden fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 20 binin üzerinde katılımcının iştirak ettiği 2 hafta sürecek konferans, 2015'de Fransa'nın Paris kentide kararlaştırılan İklim Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması için yapılacak görüşmeleri kapsıyor.

Paris Anlaşması, 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflerken, anlaşmanın uzun dönemli hedefi ise sanayileşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin olabildiğince altında tutulması olarak ifade ediliyor.

Bu hedefe ulaşmak için petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının giderek azaltılması ve yenilenebilir enerjiye yönelinmesi gerekiyor.

Bu bağlamda anlaşma, gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları sağlanmasını öngörüyor.

24. İklim Konferansı'nın sonuç bildirgesi, 14 Aralık'ta yayımlanacak.

AA

Etiketler: guterres, bm
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