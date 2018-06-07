Guterres'ten Taliban'a ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'a Afgan hükümetinin ateşkes ilanını kabul etmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Dujarric, "Genel Sekreter, Taliban'a geçici ateşkese karşılık vermesi ve Afganistan Devlet Başkanı Gani'nin doğrudan müzakerelere başlamaya yönelik barış önerisini kabul etmesi çağrısı yapıyor." dedi. Sözcü Dujarric, BM'nin Afganistan öncülüğündeki barış sürecini desteklemeye devam ettiğini sözlerine ekledi. Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini açıklamış ve güvenlik güçlerinden, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde Taliban'a karşı operasyonlarını durdurmasını istemişti. Ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini belirten Gani, Taliban dışındaki DEAŞ, Hakkani ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtmişti. Afganistan'da Taliban rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez bir devlet başkanı tarafından ateşkes ilan ediliyor. Taliban'dan ise ateşkese ilişkin henüz açıklama yapılmadı. AA

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