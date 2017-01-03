Güzel şeyler de oluyor

Dünyanın dört bir yanından gelen kin ve kan dolu haberleri takip etmek şüphesiz ki herkesi yordu. Bir yılı daha geride bıraktığımız şu günlerde 2016’nın güzel haberlerine bir kez daha göz atalım.

Birçok tatsız olayın gerçekleştiği 2016’da haberleri takip etmek şüphesiz ki herkes için çok yorucu ve üzücüydü. Dünyanın her yerinden gelen kan ve kin kokulu haberlerin arasındaki güzellikleri DW haber derlemesine göre bakalım.

Savaş kaybetti, barış kazandı!

Bu yıl, ezilenlerin yılıydı. Suriyeli yüzücü Yusra Mardini, Rio Olimpiyatları’nda mülteci takımı için mücadele etti. Kulağa bundan daha iyi gelen bir şey varsa, o da Olimpiyatlara nasıl gittiği: Mardini, 2015’te Akdeniz üzerinden Suriye iç savaşından kaçarken, kendisi gibi mülteci olan, boğulma tehlikesi yaşayan insanların hayatını kurtardı... Açık denizde insanları teker teker kıyıya taşıyarak.

Kolombiya’dan güzel haberler vardı

Kolombiya hükümeti ile FARC, uzun süredir beklenen barış anlaşmasını sonunda imzaladılar. FARC lideri Timoşenko, imza atarken sembolik olarak kurşundan yapılma bir kalem kullandı. FARC’ın hükümete karşı 50 yıl boyunca sürdürdüğü savaş böylece son bulmuş oldu. Savaş, 260 bin insanın ölmesine, milyonlarca kişinin evinden olmasına yol açmıştı.

Temiz enerji haberi

Güneş enerjisi ve iki İsviçreli’nin irade gücüyle çalışan Solar Impulse 2, hava yolculuğunu başarıyla tamamlayarak Temmuz ayında Abu Dabi’ye indi. Bertrand Piccard ve Andre Borschberg, güneş enerjisiyle çalışan uçakları ile Dünya’nın çevresini 16 adımda dolaşmayı başardılar. 40 bin kilometrelik uçuş, özellikle temiz enerji kullanımına geçiş sürecinde büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Barışçıl protesto dersi

Güney Kore, dünyaya adeta “barışçıl protesto nasıl yapılır” dersi verdi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Park Geun-hye’nin adının karıştığı bir yolsuzluk skandalı, halkın kitlesel olarak sokağa çıkmasına yol açtı. Park Geun-hye’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan süreçte milyonlarca Koreli, Seul sokaklarında hiçbir şiddet eylemi içermeyen protestolar gerçekleştirdi.

Güzellikler hiç bitmesin...

Brüksellilerin polisin terör operasyonu düzenleme amacıyla kentte sokağa çıkma yasağı uyguladığı esnada sosyal medyada yüzlerce kedi fotoğrafı paylaşmaları, ABD’nin Antarktika’da sondaja resmi kısıtlama uygulaması, ozon tabakasının kendisini onarması da yılın kayda değer diğer olumlu gelişmeleri oldu.

Ebola araştırmalarında müjdeli haber

Yılın sonuna doğru, Ebola virüsüne karşı oldukça etkili bir aşı bulundu. 2015 ve 2016 yıllarında Gine’de gerçekleşen deneylerde, aşının Ebola virüsü karşısında yüzde 100 koruma sağladığı açığa çıktı. Ebola virüsü Gine, Liberya ve Sierra Leone’de en az 11 bin kişinin ölmesine sebep olmuştu. Aşının üreticisi Merck, elindeki acil durum aşılarını dağıtmak için ruhsat onayını bekliyor.

8 Mayıs tarihinde saatler öğlen 1’i gösterirken, güneş ve rüzgarın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kusursuz karışım, Almanya’nın güç nakil şebekesinin yeterli miktarda enerjinin üretilmesini sağladı.