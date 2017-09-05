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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Hac görevlerini tamamladılar

05 Eylül 2017, Salı 07:00
Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 2 milyonu aşkın Müslümandan Mina'da konaklamayı sürdürenler, bayramın dördüncü günü son kez şeytan taşladı.

Şeytan taşlamak için öğle saatlerinden itibaren Cemerat bölgesine hareket eden hacılar, bayramın son günü de şeytan taşlayıp, hac görevlerini tamamladı.

Aşırı sıcak hava sebebiyle ve izdihamın yaşandığı bölgelerde bayılan hacılara sağlık görevlileri anında müdahale ettir. Bazı güvenlik görevlileri ise su püskürtme şişeleri ile sıcaktan bunalan hacıların başına ve sakallarına su döktü.

Bayramın 3'üncü günü Mina'dan ayrılan hacıların 4'üncü gün şeytan taşlaması gerekmezken, 4'üncü gün de Mina'da kalan hacıların son ibadet olarak küçük, orta ve büyük şeytanı 7'şer taş ile taşlaması gerekiyor.

Hacılar neden şeytan taşlıyor?

Harem sınırları içinde bulunan Mina’da, Hacıların Kurban Bayramı günlerinde attıkları küçük taşların her birine ve bu taşların atıldığı üç ayrı yere cemre deniliyor. Cemre kelimesinin çoğulu olan Cemerat, halk arasında küçük, orta ve büyük şeytan diye isimlendiriliyor.

Dini kaynaklara göre Birinci Cemre (Küçük Şeytan), şeytanın Hazreti İbrahim'e -Aleyhisselam- üçüncü olarak görünüp taşlandığı yer. İkinci cemre (Orta Şeytan), şeytanın Hz. İbrahim Peygambere  -Aleyhisselam- ikinci olarak görünüp taşlandığı nokta. Üçüncü cemre Akabe Cemresi (Büyük Şeytan) ise, şeytanın Hazreti İbrahim'e birinci olarak görünüp taşlandığı mekanın adı. Bayramın birinci günü, sadece büyük şeytan denilen Akabe Cemresi’ne yedi taş atılıyor.

Hazreti İbrahim’in -Aleyhisselam- Kabe’nin inşasını tamamladıktan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın yol göstermesiyle ilk haccını yaptığı ve oğlu İsmail Peygamberi -Aleyhisselam-kurban etmeye götürdüğü sırada kendisini Allah’ın emrini yerine getirmekten alıkoymak isteyen şeytanı bu üç yerde taşladığı dini kaynaklarda rivayet ediliyor.

Kaynaklarda, bu uygulamanın Hazreti İbrahim'in sünnetine dayandığı ve sembolik olarak şeytanın taşlandığına vurgu yapılıyor. "Şeytan Taşlama” olarak adlandırılan bu atışlar, İbrahim Peygamber'in -Aleyhisselam- şeytanı taşlamasının hatırasını yaşatmayı ve şeytana karşı bir tür tepki ve direnmeyi temsil ediyor.

AA

Etiketler: hac, hac mevsimi
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