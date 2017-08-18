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Hac hayali gerçek oluyor: "Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Hicaz'a götürebilir misin?"

18 Ağustos 2017, Cuma 12:09
Köyünde yapılan TV çekimleri sırasında ilk kez drone ile karşılaştığında sorduğu "Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Hicaz'a götürebilir misin?" sorusuyla sosyal medyada tanınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle hacı olma hayaline kavuşacak Ganalı Abdullah, bu sabah Türkiye'ye geldi.

Gana'nın başkenti Akra'dan THY'ye ait tarifeli uçakla Yeşilköy Havalimanı'na ulaşan Al Hassan Abdullah'a, özel bir şirketin yöneticisi Muhammed Fawzi Aminu Amadu eşlik etti.

Abdullah'ı, terminalde Gana Dostuk ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Cihad Gökdemir ile Türkiye'de ağırlayacak, ismini açıklanmasını istemeyen bir polis memuru karşıladı.

Ganalı Abdullah, yaptığı açıklamada, İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu, Allah'ın gücü ve izniyle bu güzellikleri yaşadığını anlattı.

Hayata gelişinden itibaren böyle bir şansın geleceği günü beklediğini ifade eden Abdullah, "Böyle bir güzelliği yaşattığı için Allah'a çokça şükrediyorum. Bunda emeği geçen herkese sürekli dua ediyorum. Haccın ardından Gana'ya döndüğümde bu fırsata sahip olduğu için huzurla uyuyabileceğim." dedi.

Türkiye'ye teşekkür

Türk devletinin kendisi için yaptıklarının çok kıymetli olduğunu kaydeden Abdullah, Türkiye'ye Türkçe teşekkür ederek, "Burada yaşadıklarımın Müslümanlar arasında kardeşliği ve dostluğu geliştireceği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gana'da bir köyde televizyon programı için drone ile çekim yapıldığını dile getiren Avukat Gökdemir, "Çekim yaparken Abdullah amca drone aracını görüyor, eline alıyor ve bunun ne olduğunu soruyor. Uçan bir cisim olduğunu öğrenince, 'Bunun daha büyüğünü yapsanız da beni Hicaz'a götürseniz.' diyor. Bunun üzerine TRT World'da çalışan bir arkadaşımız bunu Twitter'a attı. Ardından Türkiye'den birçok kurum, bilinen iş adamları, devlet kurumları arayıp Abdullah amcayı hacca götürmek istediklerini beyan etti." diye konuştu.

Gökdemir, Ganalı Abdullah'a ulaşmak için yoğun girişimlerde bulundukları sırada Erzurum'da çalışan bir polis memurunun resmi kanallar aracılığıyla ona ulaştığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da özel kalemi aracılığıyla Abdullah ile görüşmek istediğini kendilerine ilettiğine dikkati çeken Gökdemir, sözlerini şöyle tamamladı.

"Biz Gana'daki büyükelçilikten Erzurum'daki emniyet mensubu arkadaşla ilgili haberdar olduk. Kendisiyle hemen irtibata geçtik. Abdullah amca bugün burada. Bu durumdan dolayı çok mesuduz. İnşallah 2017 haccında Hicaz'da olacak. Türkiye'deki insanlara çok dua ediyor. Türkiye kamuoyu internet üzerinden büyük bir kampanya başlattı. Büyük bir ilgi gösterdi. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz."

AA

Etiketler: hac, ganalı abdullah, sosyal medya
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