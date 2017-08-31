Hacı olabilmek için son göreve hazırlanıyorlar...

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, hacı olabilmek için son göreve hazırlanıyor.

Bu kapsamda milyonlarca hacı adayının Arafat'a intikalleri gerçekleştirilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı da Türk hacı adaylarının Arafat'a geçişini bugün ikindi namazının ardından başlattı.

Arafat'a bu akşam çıkarak geceyi orada geçirecek hacı adayları, sabah namazını Arafat'ta kıldıktan sonra vakfe duasına kadar Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua edecekler. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş'in yapacağı vakfe duasının ardından, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar ibadetlerini sürdürecek.

Diyanet hazırlıkları tamamladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Avrupa'dan gelen hacı adaylarıyla, sayıları 90 bini bulan hacı adayının Arafat'a intikallerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm hazırlıkları tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan, yürütülen çalışmalara ilişkin, hacı adaylarının Arafat'a intikalleri ve dönüşlerinin sağlanması noktasında gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bircan, "Birer emanet olarak gördüğümüz hacı adaylarımızın son görevlerini yapmak üzere Arafat'a çıkışlarını sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için tüm önlemlerimizi aldık. Haccın giderek yaz mevsimine gelmesiyle artan sıcaklıklar, sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu yüzden hacılarımızı korumak için klimalı yüksek çadırlar kurduk. Hac mevsiminden iki ay önce Arafat'ta başlayan çalışmalar artık tamamlandı. Hacılarımız Arafat'a çıkmaya başladı." dedi.

Arafat'a intikaller 456 otobüsle gerçekleştirilecek

Mekke'ye geldikleri günden beri vakitlerinin çoğunu Kabe'de geçiren hacı adayları, Arafat'a çıkınca hacı olacak.

Hacı adaylarının intikalleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Servis Ekip Başkanlığı tarafından sağlanan 456 otobüs ile gerçekleştirilecek. İntikal sırasında 40 noktada görev yapacak yol göstericiler ise çıkabilecek sorunlara anında müdahale edecek.

Yapılan organizasyona göre, Arafat'a intikallerin sağlanmasında yaşanabilecek aksaklıklar da göz önüne alınarak, yedek araçlar hazır tutulacak ve personel 24 saat esasına göre görev yapacak. Ayrıca 24 noktada ışıklı yol göstericilerle hacı adaylarını taşıyan otobüslerin Arafat'a ulaşmaları sağlanacak.

Arafat'tan çıkıştaki kapılarda görev yapacak olan Dalgakıran ekipleri, aynı zamanda Müzdelife vakfesinin ardından kafilelerin çıkışlara yönlendirilmesini sağlayacak ve Cemerata gidecek hacı adaylarına yardım edecek.

Hacı adaylarına özel irşat programı

Planlamalar kapsamında Arafat'ta hazırlanan çadırlarda cemaat olarak sabah namazını kılacak hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı namazın ardından özel bir irşat programı da düzenleyecek.

Türkiye'den gelen karilerin Kur'an ziyafetinin ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş'in yapacağı duayla vakfeye duracak.

Türkiye'den de canlı yayınlarla izlenebilecek vakfe duasının ardından hacılar, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacılar, daha sonra şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek, Ziyaret Tavafı ve Sa'y görevini yerine getirecek hacılar tıraş olarak ihramdan çıkacak.

Arafat'ta sağlık çadırları kurulacak

Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat'a ulaşımı ise doktor kontrolünde sağlanacak. Durumu Arafat'a çıkamayacak kadar kötü olan hastalar ise ambülanslarla götürülecek.

Arafat'ta bu durumdaki hastalar için özel sağlık çadırları da kuruldu. Eczane de bulunan bu çadırlarda acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hastalar için yataklı bir bölüm bulunacak.

Herhangi bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalan hacı adaylarına hizmet vermek üzere, Arafat'ta hazır tutulan gezici ambulanslar ve sağlık ekipleri Müzdelife ve Mina’da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edecek.

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“Hacda şeytan taşlamanın hükmü nedir? Terk edildiğinde hac sahih olur mu?”

Hacda şeytan taşlamak, haccın aslî vâciplerindendir. Mâzeretsiz olarak terk edilmesi tahrîmen mekruhtur. Tamamen terk edilmesi, bir koyun veya keçi kurban etmek gibi bir cezâyı gerektiren bir cinâyettir. Eğer bir günde atılması gereken taşların yarıdan fazlası atılmış ve azı atılmamışsa, atılmayan her bir taş için sadaka vermek gerekir.

Ancak hastalık, ihtiyarlık, aşırı zayıflık, bayılma, kadınların hayız hâli… vs. gibi mâzeretlere binâen şeytan taşlama terk edilmişse veya yapılamamışsa, hiçbir cezâyı gerektirmez, haccın sıhhatine zarar vermez.

Bununla berâber, şeytan taşlamak haccın farzlarından olmadığından, mazeretsiz olarak terk edilmesi haccın sahih olmasını engellemez. Yani haccın farzları îfâ edilmişse, hac sahihtir.

Haccın farzları ve vacipleri

“Haccın farzları ve vacipleri nelerdir? İhram nedir? İhram ile niyet arasında bir fark var mıdır? İhram yasakları nelerdir?”

HACCIN farzı üçtür:

1-İhram,

2-Arafat’ta vakfe yapmak,

3-Kâbe’yi tavaf etmek.

Haccın vacipleri ise şunlardır:

1-Müzdelife’de vakfe yapmak.

2-Şeytan taşlamak.

3-Saçı tamamen kestirmek ya da kısaltmak.

4-Safa ile Merve arasında sa’y etmek.

5-Veda tavafı yapmak.

İhram, sözlükte, kendini mahrum etmek, haram kılmak, hürmet edilen zamana ve mekâna girmek, saygı duymak manalarına gelir. Terim olarak ise ihram, hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, normal zamanlarda mübah olan fiil ve davranışları hac ve umre süresince kendi nefsine haram kılmak demektir. Hacda ihram, namazda başlama tekbiri mesabesindedir. Bilindiği gibi, namazda başlama tekbiri farzdır.

Niyet ve telbiye, ihramın rükünleridir. Bir kimse niyet etmeden ve telbiye getirmeden yalnız beyaz giysi giymekle ihrama girmiş olmaz.

Niyet, ihram giyilirken hac veya umre yapmaya karar vermekten ibarettir. Niyeti dil ile teyid etmek müstehaptır.

Telbiye ise, namazdaki başlama tekbirine denk olarak söylenilen şu sözlerdir: “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke Lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülke. Lâ şerike lek.” (Manası: Allah’ım! Davetine sözümle ve özümle koşup geldim! Emrin başımın tacı! Emret Allah’ım! Senin emrine başımı ve gönlümü koydum! Davetine tekrar tekrar icabet ettim! Senin benzerin, şerikin ve ortağın yoktur! Allah’ım, bütün varlığımla sana yöneldim! Muhakkak ki hamd de, nimet de, mülk de yalnız Sana mahsustur! Senin ortağın ve şerikin yoktur!)

Mîkat sınırında hac veya umreye niyet esnasında erkekler yün, keten veya pamuktan beyaz renkli giysi (ihramlık) giyerler. Bu giysi, birisi belden aşağıya sarılan izar, diğeri omuzlardan itibaren vücudun üst kısmını örten ridâdan ibarettir ki, hac ibadetinin başladığının alâmetidir. Kadınlar normal giysileriyle hac yaparlar. Ancak kadınların elbiselerinin de, erkeklerinki gibi beyaz olması daha efdaldir.

İbn-i Ömer (ra) bildirmiştir: Bir kimse Resûlullah’a (asm) sordu:

“İhrama giren kişi giyecek cinsinden ne giyer?”

Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm):

“Gömlekleri, başlıkları, şalvarları (pantolonları veya dikişli uzun donları), bornozları, ayağı kapatan ayakkabıları giymeyiniz. Ancak nalın bulamayan kişi, ayakkabıların üst kısımlarını kesmek şartıyla ayakkabı giyebilir” buyurdu.1

Ya’la ibn-i Ümeyye (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) Ci’râne’de iken huzuruna bir kimse geldi. Ben de Hz. Peygamber’in (asm) yanında idim. O kimsenin üzerinde vücuduna göre biçilip parçalardan dikilmiş bir cübbe vardı. Kendisi de bol koku sürünmüştü. Peygamber Efendimiz’e (asm) dedi ki:

“Ben üzerimde bu elbise bulunduğu ve vücudumda da güzel koku süründüğüm halde umre niyetiyle ihrama girdim.”

Peygamber Efendimiz (asm) ona:

“Sen hac ederken ne yapardın?” buyurdu. Adam:

“Kendimden bu elbiseleri çıkarır ve vücudumdaki bu kokuyu da yıkardım” dedi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm):

“Haccında yapmakta olduğun aynı şeyleri umrende de yap!”2

İhrama giren kişi için normal zamanlarda haram olmayan giyim-kuşam, cinsel hayat ve avlanmayla ilgili haramlar söz konusudur. Bu yasakların çiğnenmesi, yasağın çeşidine göre değişen şekillerde cezayı gerektirir.

İhramlı bir erkek diğer zamanlarda giyilmesi olağan olan dikişli ve örgülü biçimde gömlek, pardesü, palto, pantolon, başa örtü… vs. gibi elbiseleri bir gün süresince giyerse, bu giyime ceza olarak bir koyun veya keçi kurban etmesi kendisine vacip olur. Eğer bir günden az bir zaman içinde giyerse, bir fitre miktarı sadaka vermesi gerekir.

Dipnotlar:

1- Müslim, Hac, 1

2- Müslim, Hac, 7

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