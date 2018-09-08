"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Hacıların tuhaf âdetleri var

08 Eylül 2018, Cumartesi
Bazı hacıların, Hac’da ülkelerini nazara veren garip âdet ve geleneklere sahip olduğu görülür.

Mukaddes günlerde ve Hac günlerinde, kültürler, ırklar, kimlikler ve renkler tek bir yerde buluşur ve hepsi bu farklılıkları orada asimile ederek temiz kalpleri gibi beyaz olan kıyafetleriyle ibadet etmek için birleşirler. Ancak bazı hacılar, Hac’da garip geleneklerle ilişkilendirilir.

alarabiya.net sitesindeki habere göre, Rusya’dan gelen hacılar, Mekke’ye varır girmez kendilerine verilen el bilekliklerini saklayarak üstüne devlet başkanlarının ad ve soyadlarını yazmaktadırlar. Ülkelerine döner dönmez arkadaşları ve akrabaları tarafından büyük ilgiyle karşılanırlar. Hacıların ilk düşündükleri şey; Mekke’den edindikleri hediyeleri onlara vermek ve ayakta kıbleye yönelerek Zemzem sularını misafirlerine içirmek.  

İlginç âdetler

Avrupa’dan gelen hacılar –bilhassa Türkler- evlenmek isteyen genç kızlar varsa bir kâğıda isimlerini yazarak Arafat’ta bulunan bir ağaca asarlar. Güneydoğu Asya’nın hacıları, -kendi ülkelerinde yapılmış olsalar da- ev eşyalarını satın almaya heveslidirler. Bu ev eşyalarıyla arkadaşlarına övünürler. Çocuklarının düğün törenlerinde, zamanında Mekke’den getirilmiş yiyecek ve baharatlarla özel yemek pişirip dâvetlilere sunmak onlar için çok kıymetlidir. Mekke-i Mükerreme ile çokça özdeşleştirilen Zemzem suları Hindistan’dan gelen hacılar tarafından muhakkak 5 litrelik şişelere doldurulur ve onu 2-3 sene saklarlar. Hatta buzla dolu büyük bir kaba biraz zemzem suyu koyarlar.  

HABER: BÜŞRA YALÇIN- İSTANBUL

Haber Merkezi

Etiketler: Mekke, hacı, âdet, ibadet
Okunma Sayısı: 710
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’

    Ebru sanatından İslamiyet'e

    'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

    ‘Mantıklı politika’ çağrısı

    Hacıların tuhaf âdetleri var

    Okulda sağlık için temizlik şart

    UEFA Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

    "Kaybedecek bir dakikamız bile yok"

    Rahmetle ve dua ile yad ediliyor...

    İlk kez gözlemlendi

    Ordu Valiliği'nden yaylacılara önemli uyarı

    Kâğıt krizi eğitimi etkiler mi?

    Türkiye dış borca mahkûm hale getirildi

    Otomotivde vergi çok yüksek

    Sekiz AB ülkesinden diplomatik çözüm çağrısı

    Yerli mısırda neden zam var?

    '30 büyükşehirde 'ittifak' yapılabilir'

    'İsrail'e inanmak hataydı'

    Gazze sınırında bir Filistinli genç daha şehit oldu; 45 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nasıl bir heyet?
    Genel

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’
    Genel

    Hacıların tuhaf âdetleri var
    Genel

    Bizim gizlimiz saklımız yok
    Ahmet BATTAL

    Devlet denetimdi, hani?
    Mustafa Sait ÖNAL

    Dolar yükselmiyor
    Yasemin YAŞAR

    Suyu yavaş yavaş ısıtılanlar
    Genel

    159 yolcuya pizza ısmarladı
    Genel

    Ebru sanatından İslamiyet'e
    Genel

    'Bu karar, Arakanlı Müslümanlar için ışık'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.