Hacıların tuhaf âdetleri var

Bazı hacıların, Hac’da ülkelerini nazara veren garip âdet ve geleneklere sahip olduğu görülür.

Mukaddes günlerde ve Hac günlerinde, kültürler, ırklar, kimlikler ve renkler tek bir yerde buluşur ve hepsi bu farklılıkları orada asimile ederek temiz kalpleri gibi beyaz olan kıyafetleriyle ibadet etmek için birleşirler. Ancak bazı hacılar, Hac’da garip geleneklerle ilişkilendirilir.

alarabiya.net sitesindeki habere göre, Rusya’dan gelen hacılar, Mekke’ye varır girmez kendilerine verilen el bilekliklerini saklayarak üstüne devlet başkanlarının ad ve soyadlarını yazmaktadırlar. Ülkelerine döner dönmez arkadaşları ve akrabaları tarafından büyük ilgiyle karşılanırlar. Hacıların ilk düşündükleri şey; Mekke’den edindikleri hediyeleri onlara vermek ve ayakta kıbleye yönelerek Zemzem sularını misafirlerine içirmek.

İlginç âdetler

Avrupa’dan gelen hacılar –bilhassa Türkler- evlenmek isteyen genç kızlar varsa bir kâğıda isimlerini yazarak Arafat’ta bulunan bir ağaca asarlar. Güneydoğu Asya’nın hacıları, -kendi ülkelerinde yapılmış olsalar da- ev eşyalarını satın almaya heveslidirler. Bu ev eşyalarıyla arkadaşlarına övünürler. Çocuklarının düğün törenlerinde, zamanında Mekke’den getirilmiş yiyecek ve baharatlarla özel yemek pişirip dâvetlilere sunmak onlar için çok kıymetlidir. Mekke-i Mükerreme ile çokça özdeşleştirilen Zemzem suları Hindistan’dan gelen hacılar tarafından muhakkak 5 litrelik şişelere doldurulur ve onu 2-3 sene saklarlar. Hatta buzla dolu büyük bir kaba biraz zemzem suyu koyarlar.

HABER: BÜŞRA YALÇIN- İSTANBUL