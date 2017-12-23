Hakan Atilla davasında jüri üyeleri karara varamadı

ABD'de görülen Hakan Atilla davasında jüri bir kez daha sonuca varamadı. Jüri dava hakkında karara varmak için 3 Ocak'ta yeniden toplanacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 5 haftadır devam eden davada jüri henüz bir karara varamadı. Jüri önümüzdeki hafta Noel tatiline denk geldiği için 3 Ocak'ta yeniden toplanacak. Yargıç, üyelerinin karara varamamaları halinde Noel tatilinde çalışabilecekleri teklifinde bulunmuş ancak Hakan Atilla'nın avukatları jüri üzerinde baskı kurulduğunu öne sürerek duruma itiraz etmişti. Kimi hukukçular jürinin kararının gecikmesinin Atilla'nın lehine olduğunu savunurken, bazılarıysa jürinin kararı titizlikle tartıştığını savunuyor. Davanın seyri boyunca duruşmalar cuma günleri yarım gün sürmüştü. Jüri heyeti ise sabah Yargıç'a ilettikleri notta tüm gün çalışmak istediklerini aktarmıştı.

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