Hakan Atilla’nın kefalet başvurusu reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde 27 Mart’tan bu yana Zarrab dâvâsından tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kefalet başvurusu, hakim Richard Berman tarafından reddedildi.

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