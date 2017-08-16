Hakan Atilla’nın kefalet başvurusu reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde 27 Mart’tan bu yana Zarrab dâvâsından tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kefalet başvurusu, hakim Richard Berman tarafından reddedildi.
Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre, hakim Berman bu sabah yapılan duruşmada Rıza Zarrab dâvâsında yargılanan Atilla’nın savcılığın kefaletle serbest bırakılmasına yaptığı itirazı haklı buldu. Atilla’nın tutuklu olarak yargılanmasına hükmetti.
New York Güney Bölgesi Savcılığı Atilla’nın mahkemeye kefaletle ilgili yaptığı başvuruya karşı çıkmıştı. Atilla’nın iddianamenin düşmesiyle ilgili yaptığı başvuruya da savcılık itiraz etti.
Hâkim Berman, 7 Eylül’de yapılacak duruşmada iddianamenin Atilla’nın düşmesi talebini değerlendirip karara bağlayacak.
Savcılık, mahkemeye geçtiğimiz hafta sunduğu 115 sayfalık itiraz dilekçesinde, Atilla’nın çok ciddi kaçma riski taşıdığı için kefaletle serbest kalamayacağını belirterek tutukluluğunun sürmesini istemişti.
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