Hakarete soruşturma

İsveç’te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinin (SD) yayın organı Samtiden dergisinin eski genel yayın yönetmeni Jan Sjunnesson hakkında, Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı iki karikatür dolayısıyla polise ifade veren Sjunnesson, ardından yine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ‘nefret suçuyla’ suçlanmayı kabul etmediğini, karikatürleri ifade özgürlüğü çerçevesinde hiciv için paylaştığını kaydetti. Savcı Ann Liden, sosyal medyada nefret suçu işlemekten dolayı Sjunesson hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayarak, polis sorgusunun ardından incelemenin devam ettiğini, ilerleyen süreçte Sjunesson hakkında dava açılabileceğini ifade etti. Sjunesson’un paylaştığı iki kurgu kitabının kapak karikatürlerinden birinde, “Mustafa da katılmak istiyor” başlığı altında erkek çocukların bir kız çocuğunu taşlaması, diğerinde ise, “Babamla işteyiz” adı altında iki Müslüman’ın bir kişiyi işkenceden geçirdiği çizimler görülüyor. AA

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