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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Halep’i bombalayanlar savaş suçu işledi

12 Aralık 2016, Pazartesi
Paris’te düzenlenen Suriye toplantısının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye yönetiminin savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini söyledi.

Fransa’nın evsahipliğinde Paris’te Türkiye’nin de katıldığı Suriye Fikirdaş Ülkeler Bakanları Toplantısından sonra Ayrault, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammet bin Abdurrahman El Tani ortak basın açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Halep’in doğusunda ateşkesin sağlanması ve sivillerin tahliye edilebilmesi Rusya ve Esad rejiminin artık adım atması gerektiğini belirtti.

Kerry, “Savaşanlar, eğer Halep’i kurtarmak için burayı terk etmeye razı olurlarsa, şehrin kurtulacağına ve kendilerine hemen saldırılmayacağına inanmıyorlar.” diye konuştu. Rus ve Amerikalı yetkililerin Cenevre’de bugün Halep’te ateşkes, şehrin tahliyesi ve insanî yardımları görüşeceklerini hatırlatan Kerry, “Rusya ve Esad rejimi, sivil halkın ve savaşçıların şehirden ayrılmasına izin vermek için artık biraz merhamet göstersin. Halep’i bombalayanlar insanlık ve savaş suçu işledi. Rejimin körü körüne yaptığı bombardımanlar uluslar arası hukuku ihlâl ediyor. Büyük bir kısmı insanlık suçu, savaş suçu olan bu saldırılar derhal durdurulmalı.” dedi.

AA

Etiketler: suriye, halep
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