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''Halep'i çok seviyorum ama ölmemek için çıkmamız lazım"

12 Aralık 2016, Pazartesi 15:46
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanlarında can vermekten korkan doğu Halep'teki siviller, bölgelerden güvenli biçimde tahliye edilmek istiyor.

Rejim, İran destekli Şii milisler ve Rusya, muhaliflerin kontrolündeki doğu Halep'te yüz binlerce sivilin yaşam alanına 15 Kasım'dan bu yana şiddetli saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, rejimin, sivillerin tahliyesi amacıyla Halep'teki askeri operasyonlarına ara verdiğini açıklamasına rağmen bombardımanlar hız kesmedi.

Son 27 günde 991 sivilin öldürüldüğü doğu Halep'te ulaşılan siviller, bölgeden çıkabilmek için yardım bekliyor.

Uzun süredir kuşatma altında yaşayan Halepli Ayşe Ahmed, kendi hayatı için değil ama çocuklar için endişelendiğini anlattı. Konuşurken Halep'e dua etmeyi bırakmayan Ayşe Ahmed, "Halep bizim toprağımız, kanımız, canımız. Dört beş aydır kuşatma altında açlığa susuzluğa her şeye dayandık ama şu çocukların kurtarılması lazım." dedi.

Halepli Muhammed Nur da rejim katliamından korktuklarını, çok sevdiği Halep'ten çıkmak istediğini anlattı. Muhammed Nur, "10 yaşındayım, Halep'i çok seviyorum ama rejim bize varil bombalarıyla saldırıyor, o yüzden ölmemek için çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Halep artık şehit, yaralı ve engellilerden ibaret"

Ahmed Abdulhamid adlı genç de sivil olarak 6 yıldır Halep'te bombardıman ve yıkıntılar arasında yaşadığını aktardı. Son günlerin yaşadığı en zor dönem olduğunu belirten Ahmed Abdulhamid, şöyle konuştu:

"Halep artık şehit, yaralı ve engellilerden ibaret. Birleşmiş Milletler'de müzakere yapan ülkelere çağrıda bulunuyorum. Suriye halkına acıyın, ciddi kararlar alın ve bizi bu durumdan kurtarın. Ne ekmeğimiz ne de suyumuz kaldı. Kirli elbiselerimizle oradan oraya kaçıyoruz. Çok şey istemiyoruz, sadece bizi bombalayan uçakların gezmediği bir gökyüzü istiyoruz."

Katliam korkusundaki siviller

Doğu Halep'te muhaliflerin hakimiyetindeki 15 kilometrekareden az bir alanda 200 bine yakın sivil bulunuyor.

Rejim ve destekçilerinin 15 Kasım'dan bu yana havadan ve karadan şiddetli saldırısına maruz kalan on binlerce aile bölgeden güvenli şekilde tahliye edilmeyi umut ediyor.

Aileler, rejim bölgesine geçtiklerinde can güvenliği sağlanması, erkeklerin gözaltına ya da zorla rejim ordusuna alınmamaları, güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi ve aile fertlerinin birbirlerinden koparılmaması gibi temel güvenceler bekliyor.

AA

Etiketler: suriye, halep
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