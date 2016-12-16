"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Halep'in küçük sesi 7 yaşındaki Bana ve annesinden haber alınamıyor

16 Aralık 2016, Cuma 12:18
Suriye'de rejim ve İran destekli Şii milislerin kuşatmasındaki doğu Halep'te yaşanan katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el Abed'ten dünden beri haber alınamıyor.

Doğu Halep'in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma, 3 ay önce açtıkları Twitter hesabıyla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu. Yaklaşık ikiyüzbin takipçisi olan anne-kızın hesabı, dün silindi.

Anne Fatma, cumartesi günü attığı son mesajında, "Şimdi ordunun bizi yakaladığına eminiz. Birbirimizi başka bir gün göreceğiz sevgili dünya" ifadesini kullanmıştı.

27 Kasım'daki mesajında Bana, "Bu gece evimiz yok. Bombalandı ve biz enkazda kaldık. Cesetler gördüm ve ben de neredeyse ölecektim" demişti. Mesaja iliştirilen fotoğrafta Bana'nın toz içinde olduğu görülüyordu.

Aynı gün Bana, herkesin kendileri için dua etmesini isteyerek, "Şu an ağır bombardıman altındayız. Ölüm ve yaşam arasındayız" mesajını paylaşmıştı. Annesi de birkaç saat sonra attığı mesajda, "Birçok insan ağır bombardımanda öldürüldü. Biz de kaçıyoruz." demişti.

Fatma, son günlerdeki paylaşımlarında mesajlarından dolayı rejim askerlerinin kendilerini bulmasından korktuğunu yazmıştı. Son paylaşımında ordunun kendilerin yakaladığını söylemesi, anne ve kızın öldürülmüş olabileceği endişesine yol açtı.

Anne ve kızın ortadan kaybolması üzerine Twitter'da "#WhereisBana" etiketiyle Bana'nın yerini soran bine yakın mesaj paylaşıldı.

Yüzbinlerin insani krizi

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye sınır Halep ili, başkent Şam'dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti konumunda. Kent merkezinin Türkiye sınırına uzaklığı 40 kilometre. Merkezin batısını rejim, doğusunu muhalifler kontrol ediyor. Rejim ordusu, Rusya ve İran destekli Şii milisler, son 20 gündür Halep'in doğusunda muhalif güçlerin kontrolündeki semtlere havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenliyor.

Rusya ise Halep'teki hava saldırılarında yer almadığını savunuyor. Buna karşın, rejim hatlarının haberleşmesini dinleyen muhalifler, Rusların kara harekatının her kademesinde boy gösterdiğini bildiriyor. Rejim kuşatmasında yüzbinlerce sivilin bulunduğu doğu Halep'te halk 102 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Son üç hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler, sağlık merkezleri, fırın ve okullar rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı. Baz istasyonlarının büyük kısmının yıkılması ve rejimin telefonu hatlarını kesmesi nedeniyle kentte iletişim sadece kısıtlı şekilde internet üzerinden kurulabiliyor.

AA

Etiketler: suriye, halep
Okunma Sayısı: 395
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.