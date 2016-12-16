Halep'in küçük sesi 7 yaşındaki Bana ve annesinden haber alınamıyor

Suriye'de rejim ve İran destekli Şii milislerin kuşatmasındaki doğu Halep'te yaşanan katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el Abed'ten dünden beri haber alınamıyor.

Doğu Halep'in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma, 3 ay önce açtıkları Twitter hesabıyla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu. Yaklaşık ikiyüzbin takipçisi olan anne-kızın hesabı, dün silindi.

Anne Fatma, cumartesi günü attığı son mesajında, "Şimdi ordunun bizi yakaladığına eminiz. Birbirimizi başka bir gün göreceğiz sevgili dünya" ifadesini kullanmıştı.

27 Kasım'daki mesajında Bana, "Bu gece evimiz yok. Bombalandı ve biz enkazda kaldık. Cesetler gördüm ve ben de neredeyse ölecektim" demişti. Mesaja iliştirilen fotoğrafta Bana'nın toz içinde olduğu görülüyordu.

Aynı gün Bana, herkesin kendileri için dua etmesini isteyerek, "Şu an ağır bombardıman altındayız. Ölüm ve yaşam arasındayız" mesajını paylaşmıştı. Annesi de birkaç saat sonra attığı mesajda, "Birçok insan ağır bombardımanda öldürüldü. Biz de kaçıyoruz." demişti.

Fatma, son günlerdeki paylaşımlarında mesajlarından dolayı rejim askerlerinin kendilerini bulmasından korktuğunu yazmıştı. Son paylaşımında ordunun kendilerin yakaladığını söylemesi, anne ve kızın öldürülmüş olabileceği endişesine yol açtı.

Anne ve kızın ortadan kaybolması üzerine Twitter'da "#WhereisBana" etiketiyle Bana'nın yerini soran bine yakın mesaj paylaşıldı.

Yüzbinlerin insani krizi

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye sınır Halep ili, başkent Şam'dan sonra ülkenin ikinci büyük kenti konumunda. Kent merkezinin Türkiye sınırına uzaklığı 40 kilometre. Merkezin batısını rejim, doğusunu muhalifler kontrol ediyor. Rejim ordusu, Rusya ve İran destekli Şii milisler, son 20 gündür Halep'in doğusunda muhalif güçlerin kontrolündeki semtlere havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenliyor.

Rusya ise Halep'teki hava saldırılarında yer almadığını savunuyor. Buna karşın, rejim hatlarının haberleşmesini dinleyen muhalifler, Rusların kara harekatının her kademesinde boy gösterdiğini bildiriyor. Rejim kuşatmasında yüzbinlerce sivilin bulunduğu doğu Halep'te halk 102 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Son üç hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler, sağlık merkezleri, fırın ve okullar rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı. Baz istasyonlarının büyük kısmının yıkılması ve rejimin telefonu hatlarını kesmesi nedeniyle kentte iletişim sadece kısıtlı şekilde internet üzerinden kurulabiliyor.