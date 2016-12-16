Halep konvoyundan kötü haber!

AA'nin haberine göre Halep'teki tahliye işlemi sırasında ateş açılap rehin aldığı grupta 14 sivil öldürüldü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Halep'teki tahliyelerle ilgili açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 5 konvoyla 7 bin kişi tahliye edildi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Halep'te dün başlayan tahliyelerle ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla 7 bin 500 kişi Doğu Halep'ten İdlib'e geçiş yaptı. Tahliye süreci devam ediyor. Barınak, gıda, ilaç ve diğer tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan daha önce yaptığı açıklamada ise, "Halep'ten son 24 saatte 6 binden fazla kişi tahliye edildi" denilmişti.

Reuters'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın RIA haber ajansında yer alan açıklamalarına göre, tahliye işlemleri bugün de devam ediyor.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de dün yaptığı bir açıklamada yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiği operasyonda ikinci turun başladığını belirtmişti.

Ateşkes ve tahliye süreci, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen yoğun görüşmeler neticesinde başlamıştı.

OTOBÜSLERİN KALKTIĞI NOKTADA PATLAMA

Reuters, Doğu Halep'te otobüslerin kalktığı noktada patlama yaşandığını bildirdi.

Suriyeli bir yetkili, engellemeler nedeniyle tahliyelerin durduğunu açıkladı.