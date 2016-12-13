Halep'te katliam endişesi

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Halep'te Suriye rejimi ve müttefiklerinin sivillere yönelik katliama başladıkları haberleri nedeniyle alarma geçtiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin Halep'teki durumu bağımsız olarak gözlemleme imkanı bulunmadığını ancak bölgeden katliam haberleri geldiğini belirtti. Dujarric, "BM Genel Sekreteri Ban, Halep'te çocuk ve kadınların da arasında olduğu çok sayıda sivilin katledildiği haberleri nedeniyle alarma geçti." ifadesini kullandı. Ban'ın Halep'teki siviller için taşıdığı ciddi endişeyi ilgili taraflara ilettiği ve Suriye Özel Elçisine konuyu ilgili taraflar nezdinde takip etmesi için talimat verdiğini kaydeden Dujarric açıklamasında, "BM, sahadaki tüm taraflara sivilleri koruma ve uluslararası insancıl hukuka uyma yükümlülüklerini hatırlatıyor. Bu, özellikle Suriye hükümeti ve müttefiklerinin sorumluluğu." ifadelerine yer verdi. Suriye'nin kuzeyindeki doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin ele geçirdikleri semtlerde sivillere yönelik katliamlara giriştikleri bildirilmişti. AA

Okunma Sayısı: 548

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.