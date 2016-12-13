Halep'te sivillerin hükümet güçleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin güvenilir raporlar alındı

​BM Genel Sekreteri Ban, "BM, Halep'te çok sayıda sivilin hükümet yanlısı güçler tarafından hava saldırıları ya da infaz yöntemiyle öldürüldüğüne ilişkin güvenilir raporlar aldı. Hava saldırılarının ardından caddelerde yanan insan bedenlerinin yer aldığı şok edici görüntüler gördük." dedi.

AA

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