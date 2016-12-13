Halep'te sivillerin ve muhaliflerin tahliyesi için anlaşma sağlandı

Halep'in doğusundaki muhalifler ile Rusya hegemonyasındaki Esad rejimi güçleri arasında ateşkes sağlandı.

Halep'in doğusundaki muhalif güçler ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında ateşkes sağlandı. El Cezire'nin haberine göre ise Suriyeli muhalifler, Türkiye aracılığıyla Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. AFP ise bir muhalif yetkiliye dayandırdığı haberinde, Halep'ten sivillerin ve muhalif savaşçıların tahliyesi için anlaşıldığını duyurdu. ‘Rusya ve Türkiye militanların Halep’i terk etme anlaşmasının garantörü olacak’ Türk hükümetinden bir kaynak, Rusya ve Türkiye’nin militanların Halep’ten çıkışını öngören anlaşmaya garantör olacağını söyledi.

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