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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Halep'te tahliye konvoyuna ateş açıldı: 4 sivil öldü, konvoy geri döndü!

15 Aralık 2016, Perşembe 12:20
İran komutasındaki Şii milisler, Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki kuşatmadan tahliye edilmek üzere bekleyen sivillerin bulunduğu araç konvoyuna ateş açtı. Saldırıda 4 sivil öldü.

Halep'ten edinilen bilgiye göre, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen sivillerin bulunduğu araç konvoyu, Ramuse semtine hareket edip rejim güçlerinin kontrol noktasına yaklaşarak beklemeye başladı.

Bu sırada İran komutasındaki Şii milislerin cephe hatlarından keskin nişancılar, sivillerin üzerine ateş açtı.

4 sivil öldü

Suriye'nin doğu Halep bölgesinde kuşatma altındaki sivillerin ilk grubunu tahliye etmesi öngörülen konvoy, İran komutasındaki Şii milislerin saldırması üzerine geri döndü. Saldırıda ölen sivillerin sayısı 4'e çıktı.

Halep'teki AA muhabirine bilgi veren Sivil Savunma yetkilisi Mahmud Navlo, İran komutasındaki Şii milislerin, kuşatmadan çıkmak üzere rejimin kontrol noktasında bekleyen konvoya keskin nişancılarla düzenlediği saldırıda yaralananlardan 3’ünün daha öldüğünü söyledi.

Böylece, olayda ölenlerin sayısı 4’e çıktı.

Navlo, olay esnasında oluşan kargaşada tüm yaralıların tespit edilemediğini, yaralı sayısının daha fazla olabileceğini bildirdi. 

Yaralıları taşıyan konvoy geri döndü

İran komutasındaki Şii milislerin tahliye sürecini sabote etmesi üzerine, Ramuse semtine girip İdlib iline yol almak üzere rejimin kontrol noktası yakınında bekletilen konvoy, geri döndü.

Konvoyda, 50’den fazlası ağır 200 yaralı bulunuyordu.

Olayın duyulması üzerine, tahliye için sokaklarda hazırlık yapan diğer siviller de evlerine dönerek beklemeye başladı.

Türk ve Rus yetkililerin dün gece yarısı taraflar arasında ateşkesi yeniden sağlamasının ardından, sabah saatlerinde ilk etapta yaralıların tahliyesi bekleniyordu.

İran komutasındaki güçler dün ateşkesin sağlanmaya çalıştığı sıralarda süreci sabote etmek amacıyla muhaliflere karşı geniş kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Rusya’nın devreye girmesiyle saldırı büyük ölçüde durdurulmuş ancak sabaha kadar İran güçlerinin tacizleri yer yer devam etmişti. 

Doğu Halep’teki saldırılara katılan Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ve Bekir Tugayı bünyesindeki yaklaşık 7 bin milisi, İranlı General Seyid Cevad komuta ediyor.

Rusya: Halep'ten Sivillerin tahliyesi İHA'larla izlenecek

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/rusya-halep-ten-sivillerin-tahliyesi-iha-larla-izlenecek_418421

AA

Etiketler: halep, sivil, konvoy, tahliye
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  • Toygar

    15.12.2016 11:04:38

    Yere batan kisra'nız, bir daha batsın!..

Risale-i Nur Külliyatı

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