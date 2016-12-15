Halep'te tahliye konvoyuna ateş açıldı: 4 sivil öldü, konvoy geri döndü!

İran komutasındaki Şii milisler, Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki kuşatmadan tahliye edilmek üzere bekleyen sivillerin bulunduğu araç konvoyuna ateş açtı. Saldırıda 4 sivil öldü.

Halep'ten edinilen bilgiye göre, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen sivillerin bulunduğu araç konvoyu, Ramuse semtine hareket edip rejim güçlerinin kontrol noktasına yaklaşarak beklemeye başladı. Bu sırada İran komutasındaki Şii milislerin cephe hatlarından keskin nişancılar, sivillerin üzerine ateş açtı. 4 sivil öldü Suriye'nin doğu Halep bölgesinde kuşatma altındaki sivillerin ilk grubunu tahliye etmesi öngörülen konvoy, İran komutasındaki Şii milislerin saldırması üzerine geri döndü. Saldırıda ölen sivillerin sayısı 4'e çıktı. Halep'teki AA muhabirine bilgi veren Sivil Savunma yetkilisi Mahmud Navlo, İran komutasındaki Şii milislerin, kuşatmadan çıkmak üzere rejimin kontrol noktasında bekleyen konvoya keskin nişancılarla düzenlediği saldırıda yaralananlardan 3’ünün daha öldüğünü söyledi. Böylece, olayda ölenlerin sayısı 4’e çıktı. Navlo, olay esnasında oluşan kargaşada tüm yaralıların tespit edilemediğini, yaralı sayısının daha fazla olabileceğini bildirdi. Yaralıları taşıyan konvoy geri döndü İran komutasındaki Şii milislerin tahliye sürecini sabote etmesi üzerine, Ramuse semtine girip İdlib iline yol almak üzere rejimin kontrol noktası yakınında bekletilen konvoy, geri döndü. Konvoyda, 50’den fazlası ağır 200 yaralı bulunuyordu. Olayın duyulması üzerine, tahliye için sokaklarda hazırlık yapan diğer siviller de evlerine dönerek beklemeye başladı. Türk ve Rus yetkililerin dün gece yarısı taraflar arasında ateşkesi yeniden sağlamasının ardından, sabah saatlerinde ilk etapta yaralıların tahliyesi bekleniyordu. İran komutasındaki güçler dün ateşkesin sağlanmaya çalıştığı sıralarda süreci sabote etmek amacıyla muhaliflere karşı geniş kapsamlı saldırı başlatmıştı. Rusya’nın devreye girmesiyle saldırı büyük ölçüde durdurulmuş ancak sabaha kadar İran güçlerinin tacizleri yer yer devam etmişti. Doğu Halep’teki saldırılara katılan Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ve Bekir Tugayı bünyesindeki yaklaşık 7 bin milisi, İranlı General Seyid Cevad komuta ediyor. Rusya: Halep'ten Sivillerin tahliyesi İHA'larla izlenecek Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/rusya-halep-ten-sivillerin-tahliyesi-iha-larla-izlenecek_418421 AA

Okunma Sayısı: 965

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.