Halep'ten gelen 8 yaralı kurtarılamadı

Suriye'de Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 148 kişi Hatay'a getirildi.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 148'e ulaştı. Gelen yaralılardan 58'i çocuk. Tedavisi tamamlanan 13 kişi taburcu edildi, yaralılardan 64'ü ise il dışındaki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 8'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA

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