İnsanlık dramının yaşandığı Suriye’nin Halep şehrinde yokluk içindeki halk için başlatılan “Halep Yardım Bekliyor” kampanyası kapsamında, sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardımların bölgeye sevki sürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanî Yardım Vakfı, Suriye’nin Halep şehrinden glebilecek siviller için gıda ve kışlık malzeme hazırlığı yaptı. İHH Suriye Çalışmaları Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, Halep’teki sivillerin tahliyesi ile ilgili yapılan ateşkesin ardından Türkiye sınırına yakın İdlib ili kırsalındaki bölgeye gelmeleri planlanan Suriyeli siviller için içinde ekmek, peynir, konserve, bisküvi gibi yiyeceklerin bulunduğu 20 bin koli hazırladıklarını söyledi. Karacaoğlu “Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Suriye’nin Bab-El Hava Sınır Kapısı’ndaki İHH ofisi tarafından yapılan hazırlıklar içerisinde ayrıca, barınma ihtiyacı için kamp çalışmalarına başlandı. Şu an itibariyle bin battaniye, soba, odun ve kömür hazırlanıyor. Halep’ten gelecekler için hazırlıklarımız bütün hızı ile devam ediyor.” dedi.

‘’Halep’e yol açın’’

Suriye’de çatışmaların başladığı günden beri Suriyelilere yardım götüren İHH İnsanî Yardım Vakfı, Halep’te yaşanan katliâma dikkat çekmek ve Halep halkının yaralarını sarabilmek için “Halep’e Yol Açın” adıyla bir yardım kampanyası başlattı. Dün İstanbul Kazlıçeşme Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından Halep’e ulaştırılmak üzere tırlar yola çıktı. Konvoy güzergâhındaki illerde, Halep’te yaşanan katliâmlardan ötürü protestolar gerçekleşecek. Konvoyun son durağı olan Cilvegözü sınır kapısında yardımların ulaştırılması için insanî yardım koridoru açılması çağrısında bulunulacak.

İHH Başkan Yardımcısı Aydın, Halep’teki insanların daracık bir alana sıkıştıklarını ve artık hayattan ümitlerini kestiğini söyledi. Halep’te insanların canlarını kurtarmak için çoluk çocuğunu alıp hiçbir eşya alamadan kaçıp kurtulmaya çalıştıklarını söyleyen İHH Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, şu anda bölgede ciddî anlamda yeme içme sıkıntısı yaşandığını, hastanelerin bombalanmasından ötürü sağlık sisteminin çökmüş vaziyette olduğunu anlattı ve “İnsanlar yaralılarını taşıyamıyorlar, yaralılarını terk edip giden insanlar var Halep’te. Bu yaşananlar gerçekten insanın tüylerini ürperten bir durum. Asıl üzücü olan ise, dünya kamuoyunun bu duruma sessiz kalması. Uluslar arası camianın, bu kadar katliâmı görüp de hiçbir şey yapmaması akıllara durgunluk veriyor.” ifadelerini kullandı.

Ateşkes ihlâl ediliyor

Suriye’nin doğu Halep bölgesinde ateşkesi ihlâl eden İran komutasındaki Şiî milisler ve Beşşar Esad rejimi, muhaliflerin elinde kalan alanı da ele geçirmek için şiddetli saldırılar düzenliyor. Saldırılarda 40’tan fazla sivil yaralandı. Türkiye’nin arabuluculuğunda önceki gün 19:00 sularında, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile doğu Halep’teki silâhlı muhalif gruplar arasında ateşkes sağlanmıştı. Ancak rejim güçleri ve İran komutasındaki Şiî milisler, dün saat 10:30 sularında muhaliflerin elindeki bölgeyi ağır silâhlarla vurarak ateşkesi ihlâl etmişti.

Suriye’nin kuzeyindeki muhalif grupların askeri koordinatörü Abdülmünim Ziynettin “İran bu uzlaşıyı reddederek çıkışlara izin vermedi. İran kendi çıkarları doğrultusunda bazı şartlar öne sürdü. Şu anda bazı bölgelerde rejim güçleri ilerlemeye çalışıyor. İran milisleri top atışları gerçekleştirerek Rusya’nın vardığı anlaşmayı hiçe saymıştır. Biz direnişçilerin önünde sadece kendilerini koruma seçeneği kalmıştır. Bu milislere karşı ya zafer kazanana ya da ölene kadar savaşacağız.” dedi. Kuşatma altındaki bölgede Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Muhammed Şeyh, rejim güçlerinin ateşkesi top ve havan atışlarıyla ihlâl etmesinin ardından, dün 13.00 sularında rejim uçaklarının bombardımana başladığını bildirdi. Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari de “Ateşkes ve tahliye mutabakatının ardından yaralılar çıkış noktalarına kadar ulaştı, ama bu noktalar kapalıydı. Şu ana kadar hiçbir yaralı çıkış yapmadı. Şu anda saldırılar çok şiddetli, her türlü ağır silâhla sürüyor. 40’tan fazla yaralı var.” dedi.

Halep’te yetimhane vuruldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF), Suriye’nin Halep kentinde 100’den fazla çocuğun bombardıman dolayısıyla mahsur kaldığını açıkladığı binanın bir yetimhane olduğu öğrenildi. Al Jazeera’nin haberine göre, yetimhanedeki çocukların bir bölümü binanın bodrum katında mahsur kaldı. Halep Yerel Meclis Üyesi Samir Karbi, saldırıda hedef alınan binanın doğu Halep’in Meşhed semtinde bulunan bir yetimhane olduğunu aktardı. Karbi, “Mutemeyyizun adlı üç katlı yetimhanenin birinci ve ikinci katında çocuklar kalıyor. Üçüncü katında ise sadece eşyalar var. Rejim bölgesinden atılan 3-4 havan ya da top mermilerinden biri üçüncü kata isabet etti. Diğerleri binanın yan tarafına düştü. Ölen olmadı, ama yaralanan çocuklar var. Saldırının ardından yetimhane yetkilileri çocukların bir kısmı binanın bodrumuna sığındı. Sonra iletişim kesildi. Mahsur kaldılar. İletişim kurulamıyor. Sokaktan çıkma şansları yok. Rejim saldırısı sürüyor” dedi.