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Halepli Lina dünyaya seslendi: Uyumayın, soykırımı durdurun

13 Aralık 2016, Salı 15:44
Halepli Lina, rejim ve Şii milislerin sivilleri katlettiği doğu Halep'in sesini dünyaya duyuruyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin katliamlarına sahne olan doğu Halep bölgesindeki trajediyi dünyaya duyuran aktivist Lina el-Şami, "Halep'te şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu benim son videom olabilir" diyerek dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Şami, rejim güçlerinin şiddetli saldırılarla onbinlerce sivili sıkıştırdığı 6 kilometrekarelik bölgede kaydettiği İngilizce ses ve videoları sosyal medyada paylaşarak, uluslararası kamuoyunun Halep'e yönelik ilgisizliği aşmaya çalışıyor.

Dün gece, İran destekli milislerin Halep'te ele geçirdikleri bölgelerde sivilleri infaz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından videosunu paylaşann Lina, şu ifadeleri kullandı:

"Beni duyabilecek herkese sesleniyorum. Kuşatılmış Halep'te şu anda bir soykırımla karşı karşıyayız. Bu benim son videom olabilir. Esed diktatörüne karşı çıkan 50 binden fazla insan infazla ya da bombardımanla öldürülmekle tehdit ediliyor. Aktivistlere göre, rejim güçleri ve milisler kontrolünü ele geçirdikleri bölgelerde 180'den fazla kişiyi infaz ederek öldürdü. Burada hiçbir güvenli alan ve hayat şansı yok. Her yeni bomba, yeni bir katliam demek. Halep'i kurtarın, insanlığı kurtarın!"

"Binlerce sivil ölebilir"

Lina, gönderdiği ses kaydında da Esed rejiminin sivillere karşı kimyasal silah kullanmaktan kaçınmadığını ifade etti. 

"Rejim güçlerinin sivillerin yaşadığı mahallelerde ilerlemesiyle evlerinden kaçan çok sayıda sivil insan burada kuşatma altındaki mahallelerde evsiz kaldı, dolayısıyla nüfus yoğunlaştı." ifadelerini kullanan Lina, bombardımanların ve saldırıların devam etmesinin çok sayıda insanın sıkıştığı bu bölgede binlerce sivilin ölmesine yol açabileceğini vurguladı.

"Tüm dünyadaki insanlara sesleniyorum, uyumayın! Soykırımı durdurun!"

Aktivist Lina, Halep'teki katliama dünyanın dikkatini çekmek ve uluslararası kamuoyunun Halep'te yaşananlara kayıtsız kalışını vurgulamak için, mesajlarını İngilizce "Halep'i kurtarın (#SaveAleppo) ve "insanlığı kurtarın" (#Savehumanity) etiketleriyle yazıyor.

Ayrıca, "Tüm dünyadaki insanlara sesleniyorum, uyumayın! Bir şeyler yapabilirsiniz! Protesto yapın! Soykırımı durdurun!" paylaşımını yapan Lina, insanlığın vicdanını uyandırmak için dünya halklarına harekete geçmeleri, Suriye, Rusya ve İran konsoloslukları önünde oturma eylemleri düzenlemeleri çağrısında bulunuyor. 

AA

Etiketler: suriye, halep
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