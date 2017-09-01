Halkbank Trump’a yakın lobi şirketiyle anlaştı

Genel müdür yardımcısı ABD’de mali sistemi delme ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Halkbank, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Ballards Partners lobi şirketiyle anlaştı.

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