Halkbank Trump’a yakın lobi şirketiyle anlaştı

Amerikan haber sitesi Daily Caller haberinde, lobi anlaşmasının İranlı işadamı Rıza Sarraf’ın ve Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın davalarının asıldan görüşülmeye başlaması öncesinde imzalanmasına dikkat çekildi. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararnameyle mahkum takas yetkilerini aldıktan hemen sonra bu anlaşmanın yapılmasının manidar olduğu da savunuldu. Amerika’nın Sesi sitesinin derlemesine göre, Halkbank ile Trump’a yakınlığıyla bilinen Ballards Partners arasındaki anlaşma 21 Ağustos 2017’de imzalandı.
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