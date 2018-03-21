"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hamaney: Real Madrid'i tutar gibi yerli malını tutun

21 Mart 2018, Çarşamba 21:29
İran Lideri Ali Hamaney, halkın yerli malı kullanma konusunda İspanyol futbol takımı Real Madrid'i destekler gibi ısrarcı olmalarını istedi.

İran'da yeni yılın ve bahar mevsiminin müjdecisi Nevruz münasebetiyle Meşhed kentinde halka hitap eden Hamaney, ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesi için yerli malı kullanılması çağrısında bulundu.

Hamaney, Nevruz'un iyiliklere vesile olması temennisinde bulunarak, ülke yöneticileri ve halkı, İran ürünlerini kullanmada ısrarlı olmaya çağırarak, "Real Madrid'i tutar gibi yerli malını tutun" ifadelerini kullandı.

Kaçakçılık konusuna da değinen Hamaney, kaçakçılığın ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayarak, her alanda yerli sermaye ve insan gücünün değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'IŞİD, İSRAİL UNUTULSUN DİYE KURULDU'

İran lideri konuşmasında, bölgesel konulara da değindi. Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı bölge ülkelerinin İsrail'i unutması amacıyla kurduğunu iddia etti. İran lideri, ABD'nin bölgedeki hedeflerine ise ulaşamayacağını ifade etti.

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail askerini tokatlayan 16 yaşındaki Ahed’e hapis!

    ABD ile 'anlaşmaya’ değil 'anlayışa' vardık

    4 milyar 39 milyon fidan diktik, inanmayan gitsin saysın

    İdlib yine kan gölüne döndü: 16'sı öğrenci 20 ölü

    Doğan Medya, Demirören Holding'e satıldı

    Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti belli oldu

    Erdoğan: Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir

    Günün merhamet haberi Hatay'dan...

    Türkiye üretimi tonlarca domates, Rusya tarafından 'imha' edilecek

    Baykal'ın sağlık durumunu hakkında açıklama

    ''Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez"

    Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh'den ''Nasreddin Hoca'' açıklaması

    23 Mart'ta sona eriyor: 10 bin polis alımına ilişkin son 3 gün

    En fazla ve en az konut satışı yapılan şehirler belli oldu

    Arama-tarama çalışmaları sırasında Afrin'de terörist mezarları bulundu

    5 kanser ilacı, SGK tarafından geri ödeme kapsamına aldı

    Kalın'ın açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüne soruldu

    2011'deki komiserlik sınavı ile ilgili polis ve öğretmenlere gözaltı

    Salah ile ilgili yeni gelişme

    Bursa'da bir evde korkutan patlama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar AYM’de
    İslam YAŞAR

    Uçak mı indireceksin?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve Afrin
    Genel

    Erdoğan: Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Burası Muş’tur...
    Genel

    2011'deki komiserlik sınavı ile ilgili polis ve öğretmenlere gözaltı
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlığı bu perişanlıktan ne kurtarır?
    Risale-i Nur'dan

    Gel, bugün Nevruz-u sultanîdir
    Faruk ÇAKIR

    Haram verme Allah’ım
    Süleyman KÖSMENE

    Dünyanın en muazzam meselesi elinizde ise eğer

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.