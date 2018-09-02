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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hamas ile anlaşma şartını açıkladı

02 Eylül 2018, Pazar 23:29
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli askerleri iade etmeden Hamas'la bir anlaşmanın olmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu Hamas’ın elinde esir tuttuğu İsrailli askerler Hadar Goldin ve Oron Şaul’un aileleriyle bir araya geldi.

Açıklamada, Netanyahu’nun esir askerlerin ailelerine, “Çocukları ailelerine iade edilmediği takdirde Gazze ile bir anlaşma olmayacak.” dediği aktarıldı.

Öte yandan İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, esir asker Goldin’in ailesinin görüşmeden sonra Netanyahu’yu Hamas’a teslim olmakla suçladığı ve görüşmeden “hayal kırıklığıyla” ayrıldığı kaydedildi.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunan Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu, diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas, elindeki İsrail askerleri hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını şart koşuyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

AA

Etiketler: filistin, gazze, hamas, israil, netanyahu
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