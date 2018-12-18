Hamas'tan Avustralya'ya 'Kudüs kararından vazgeç' çağrısı

Hamas, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınayarak, karardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, karar "Filistin halkına, hukukuna ve tarihine düşmanca" olarak nitelendirilerek, Avustralya'nın geçmişte oy verdiği tüm uluslararası kararlara aykırı olduğu belirtildi.

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Kararın Avustralya'ya zarar vereceği ve iki halk arasında birbirinin iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı üzerine kurulu ilişkileri etkileyeceği ifade edilen açıklamada, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a Kudüs kararından vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

Bu arada açıklamada, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin karara yönelik tutumu kınandı.

Açıklamada, Al Halife'nin, Arap Birliği'nin Avustralya'nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımasını, tutumunu haklı çıkarmaya ve etkilerini azaltmaya çalışmasını kınayan kararını hafife aldığı aktarıldı.

Her ne şekilde ve kim tarafından olursa olsun İsrail ile normalleşmenin reddedildiği açıklamada, İsrail ile normalleşmenin, Filistinlileri sırtından bıçaklamak ve haklarını ihlal etmek olarak değerlendirileceği kaydedildi.