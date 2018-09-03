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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hamas'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a konfederasyon tepkisi

03 Eylül 2018, Pazartesi 12:58
Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün, Filistin ve İsrail arasında konfederasyon kurulması planına dair açıklamasını, "Filistin meselesinin tasfiyesi" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas'ın Ürdün ve siyonist oluşumla konfederasyonu kabulüne ilişkin açıklamaları, işgal güçlerinin, bölgenin doğal bir parçası olmak için harcadığı çabalara yardım ediyor." ifadesini kullandı.

Kasım, konfederasyon meselesinin, "Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) tasfiyesi, geri dönüş hakkının iptal edilmesi ve Kudüs'ün çalınması" anlamına geldiğini vurguladı.

Abbas'ın konfederasyon fikrine ilişkin açıklamalarını, "Filistin meselesinin tasfiyesi" şeklinde nitelendiren Kasım, açıklamasında "Filistin Devlet Başkanı, açıklamalarıyla, Filistin ulusal birliğinden kopmakta ısrarcı olduğunu vurguluyor." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Abbas, Ramallah'ta "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'in, kendisine Ürdün'le konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.

Gazetenin haberinde, Abbas'ın, "İsrail'in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla teklifi kabul edeceğini" dile getirdiği aktarılmıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konfederasyon konusuna Filistin ve Ürdün halkının karar vereceğini belirtmişti.

 

AA

Etiketler: Filistin, Ürdün, İsrail, Hamas, konfederasyon
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  • Toygar

    3.9.2018 17:04:01

    Hamas'ın bu siyaset anlayışıyla bir yere varılamayacağını anlaması lazım. İşgalci dedikleri adamların ekmeğine yağ sürmekten başka hiç bir iş yapmadıklarını anlamak için siyasetbilim okumaya da gerek yok! Nereye gidecek sanıyorsunuz bu İsrail! İşgal ettiği toprakları terk edecek öyle mi? Bütün dünyaya kök salmış ve ekonomik olarak domine etmiş ve dünyanın tanımaya mecbur kaldığı bir devlet kendini feshedecek, öyle mi! Traji komik. Birlikte yaşamaya alışacaksınız; siz de, onlar da! Şimdi eldekileri kaybetmeyin yeter. Bu gidişle iş inada biniyor ve Müslümanların elindeki Mescid-i Aksa ve diğer kudsî mekanlar, tamamen İsrail eline geçecek. Biraz akıllı olsanıza artık!

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