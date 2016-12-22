Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

Türkiye'nin Rusya ve İran'la yaptığı anlaşmaları değerlendiren gazeteci yazar Taha Akyol, idarecilere hamaset değil diploması tavsiye etti.

Taha Akyol'un "Türkiye Rusya ve İran" başlıklı Hürriyet'te yer alan bugünkü yazısının bir bölümü şöyle:

"Tek başına Türkiye’nin Suriye politikasında Rusya ve İran’la güçlü pazarlık yaparak kendi lehine denge kurması kolay değildir. Türkiye Batı’nın ve özellikle ABD ve NATO’nun gücüyle ortaya çıkacak denge hesaplarında daha etkili olabilir. Evet, ABD PYD’ye silah veriyor, ama Moskova PKK’yı bile terör örgütleri listesine almıyor!"

"Batı’dan demokrasi konularında yöneltilen eleştiriler Ankara’yı eksen kaymasına itmemeli, böyle bir görüntü vermeden Rusya ile ve herkesle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz."

"Dış politikada şartlar esaslı surette değiştiğinde elbette tavır da değişir. İktidarın hatası daha önce Başbakan Yıldırım’ın işaretini verdiği şekilde Esad’ı tanımaya yönelmesi değildir. Geçmişte ideolojik ve hamasi duygularla “değerli yalnızlık” dozuna varacak derecede “Esad gitsin” politikasına kilitlenmiş olmasıdır."

"Dış politikayı daima diplomasi diliyle ve esnekliğiyle yürütmek, hamasi ve ideolojik davranışlardan sakınmak gerekir. Hiçbir ideoloji dünyayı bize realitesiyle göstermez çünkü dünya hiçbir ideolojiye göre oluşmamıştır."