Hami Aksoy: Macron'un sözlerini teessüfle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye hakkındaki ifadeleri ile ilgili, "Ülkemize ve AB üyelik sürecimize ilişkin olarak sarf ettiği bazı sözleri derin bir teessüfle karşılıyoruz." dedi.

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda dün Türkiye ve AB üyelik sürecine dair sarf ettiği bazı ifadelerin "derin bir teessüfle karşılandığını" belirtti.

Türkiye'nin oldukça zor bir dönem geçirdiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Ancak geçtiğimiz ay içerisinde OHAL sona erdirilmiş, Türkiye olağan döneme girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından özellikle AB reformları konusunda ilerleme dönemine geçilmiştir. Macron'un ülkemize ilişkin açıklamaları, hemen her platformda defaatle izah etmemize rağmen, Türkiye'nin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu bir kere daha göstermiştir. Avrupa'nın siyasi, coğrafi ve tarihi açıdan ayrılmaz bir parçası olan ve Avrupa kıtasının güvenliği için her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş olan ülkemizin 'Avrupa karşıtı' olduğunu söylemek gerçekle örtüşmemektedir."

NATO müttefiki ve AB üyeliğine aday Türkiye'nin halihazırda zaten AB'nin stratejik ve ayrıcalıklı bir ortağı olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin göçten terörle mücadeleye birçok alanda AB ile ortaklık ve iş birliği mekanizmalarına sahip olduğunun altını çizdi.

Aksoy, "Fakat bunların, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ahdi temeli olan katılım sürecimize alternatif olamayacağı aşikardır." ifadesinde bulundu.