Han'dan Hindistan'a diyalog çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir sorununun Afganistan'da olduğu gibi diyalogla çözülebileceğini kaydetti.

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Keşmir'de geçen hafta yaşanan saldırı sonrasında yükselen Hindistan-Pakistan gerilimiyle ilgili "ulusa sesleniş" konuşması yapan Han, Hindistan'ın herhangi bir soruşturma yapmadan saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçladığını söyledi.

Hindistan'ın iddialarına cevap veren Han, "Hindistan saldırının hemen ardından hiçbir kanıtı veya soruşturması olmadan, bu saldırının bize nasıl bir faydası olacağını düşünmeden Pakistan'ı suçladı." diye konuştu.

İmran Han, Pakistan'ın son 15 yılını terörle mücadeleye harcadığını ve böyle bir saldırıdan çıkar ummayacağını belirterek, "Hindistan geçmişte mi yaşamak istiyor? Biz istikrar istiyoruz. Yeni Pakistan, yeni bir zihniyete sahip." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın geçerli kanıtları sunması halinde gerekli soruşturmanın Pakistan tarafından yapılacağını söyleyen Han, "Bu teklifi baskı altında olduğumuz için değil, dış politika anlayışımız bu olduğu için yapıyorum." dedi.

Hindistan medyasında yer alan "Pakistan'dan intikam alınmalı" içerikli haberlere de cevap veren Han, Hindistan'ı yeniden diyaloğa davet ederek, şunları söyledi:

"Hindistan'la terörizmi konuşmak için görüşmeye hazırız. Terör, bölgemizin en büyük sorunu ve bunu çözmek istiyoruz. Hindistan medyasında Pakistan'dan intikam alınması yönünde haberler görüyorum. Hindistan savaş mı başlatmak istiyor? Bu hiçbir zaman başarılı bir çözüm olmadı. Eğer Pakistan'a böyle bir saldırı yapılırsa biz de karşılık veririz. Savaşı başlatmak elimizde ancak sonlandırmak hiçbirimizin elinde değil. Keşmir sorunu da Afganistan'da olduğu gibi ancak diyalogla çözülebilir."

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.