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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Han el-Ahmer gösterileri devam edecek

21 Ekim 2018, Pazar 12:49
İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el-Ahmer'deki yıkım kararını durdurduğu kesinleşene kadar bölgedeki gösterilerin devam edeceği açıklandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, yaptığı açıklamada, Kudüs kırsalını ve bedevi toplulukların yaşam alanlarını müdafaa etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Assaf, "İşgalciye ve İsrail basınına güvenmiyoruz. Han el-Ahmer'deki yıkım kararının durdurulduğu kesinleşene kadar uyanık olacağız ve eylemi sürdüreceğiz." dedi.

Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasından yayınlanan açıklamada, "Han el-Ahmer'deki yıkım kararının, alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla ertelendiği" belirtilmişti. Alternatiflerin ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmemişti.

"Haaretz" gazetesine konuşan bir İsrailli üst düzey yetkiliye de "bölgenin boşaltılması kararının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini aktarırken, İsrail yönetiminin Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmak yerine bölge halkına yeni teklifler sunmayı değerlendirdiğini" ifade etmişti.

Çok sayıda Filistinli ve yabancı aktivist, Han el-Ahmer halkına destek vermek ve yıkıma engel olmak için mayıs ayından bu yana bölgede 24 saat nöbet tutuyor.

Zaman zaman İsrail güçlerince darp edilen, gözaltına alınan aktivistler ile bölge halkı, adeta Filistin direnişinin sembolü haline gelen Han el-Ahmer'i korumaya devam ediyor.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor. Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

AA

Etiketler: filistin, el-ahmer, israil zulmü
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