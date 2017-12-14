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Hareketli dakikalar: ABD ile Rus uçakları arasında "it dalaşı"

14 Aralık 2017, Perşembe 22:09
Amerikan F-22 savaş uçaklarının, Suriye’de ABD ile Rusya arasındaki ayrışma bölgesi olarak bilinen alana girmeleri üzerine iki Rus Su-25 savaş uçağına önleme yaptığı bildirildi.

ABD'nin F-22 Raptor tipi beşinci nesil savaş uçaklarının Suriye’nin Ebu Kemal ilçesi yakınlarında Fırat Nehri’nin doğusunda Rusya’ya ait iki Su-25 tipi savaş uçağına önleme yaptığı bildirildi.

ABD Merkez Hava Kuvvetleri (AFCENT) Sözcüsü Damien Pickart, yaptığı açıklamada, önlemenin dün gerçekleştiğini belirtti.

Pickart, Amerikan F-22 uçaklarının karada devam eden operasyonlar için ABD destekli gruplara hava desteği verdiği sırada iki Su-25 uçağının ABD ile Rusya arasında ayrışma bölgesi olarak bilinen alana girdiğini ifade etti.

Yarbay Pickart, “Su-25’leri ayrışma bölgemizden çıkmaya ikna etmek için F-22’ler radar karıştırma reflektörleri ve Rus uçaklarının yakınına işaret fişekleri atma dahil birçok manevra yaptı ve acil arama hattından Rus pilotlarının bölgeden ayrılmaları için uyarı çağrıları yaptı.” dedi.

Bir Rus Su-25 uçağının havada çarpışmaya ramak kalacak bir mesafeye kadar F-22 uçaklarından birine yaklaştığını dile getiren Pickart, ABD uçağının çarpmaktan kurtulmak için keskin bir dönüş yaptığını söyledi.

ABD ile Rus uçakları arasındaki "it dalaşı"nın yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirten Yarbay Pickart, bölgeye giren bir Rus Su-35 tipi savaş uçağının F-22’lerce yakın takibe alındığını ifade etti

Pickart, olay sırasında ve sonrasında ABD öncülüğündeki koalisyon harekat merkezinin Rus harekat merkezi ile iletişime geçtiğini belirti.

Geçen ayın ortalarında Ruslarla sözlü olarak Rus hava unsurlarının Fırat Nehri’nin batısında kalacağı konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Yarbay Pickart, şöyle devam etti:

“Bu ayrışma mutabakatına vardığımızdan bu yana Rus uçakları günde 6 ila 8 kez veya Rus ve rejim uçuşlarının yüzde onu oranında nehrin doğu yakasındaki kendi hava sahamıza giriyor. Şayet birimiz bir sebeple nehrin karşı yakasına geçecekse bunu ayrışma kanalı üzerinden karşı tarafa bildirmek gerekiyor. Pilotlarımızın Rus pilotların bunu bilerek mi yaptığını yoksa gerçekten hata mı yaptıklarını kestirmesi giderek zorlaşıyor.”

Rus uçaklarının manevralarının ABD kuvvetlerine ve bölgedeki müttefiklerine tehdit olarak görüldüğünü ifade eden Pickart, Rus uçaklarını düşürebileceklerinden kaygı duyduklarını dile getirdi.

AA

Etiketler: abd, savaş uçağı
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