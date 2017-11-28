Hareketli dakikalar: Rus jeti ABD uçağı için havalandı

Rus Su-30 jeti, ABD'ye ait P-8A Poseidon tipi keşif uçağına Karadeniz üzerinde önleme uçuşu yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Kasım'da, ABD'ye ait P-8A Poseidon tipi keşif uçağına, Karadeniz üzerinde Rus jeti tarafından önleme uçuşu yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Rusya sınırına hızla yaklaşan bir uçak tespit edilmesinin ardından bölgeye en yakın üsten Su-30 tipi jetin havalandığı belirtildi. ABD'ye ait P-8A Poseidon tipi keşif uçağının, Rus jetinin havalanmasının ardından rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığı kaydedildi. Rus savaş uçakları en son haziran ayında Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir ABD uçağı için havalanmıştı. AA

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