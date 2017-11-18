Hariri, Fransa'ya gitti

Lübnan’ın istifa eden başbakanı Saad Hariri ailesi ile birlikte Paris'e gitti.

Hariri'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sora Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dönmeden önce bazı Arap ülkelerinin başkentlerini ziyaret etmesi bekleniyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirilmişti. Diğer taraftan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından kendi isteği dışında tutulduğunu söylemesi üzerine Suudi Arabistan Berlin Temsilcisini geri çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Lübnanlı mevkidaşı ile yaptığı bir basın konferansında Hariri'nin Suudi Arabistan'da kendi isteği dışında tutulduğunu söyledi. AA

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