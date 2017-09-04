Harvey Kasırgası’nın ardından Müslümanlar iş başında

Harvey Kasırga’sının etkilediği Houston’da Müslüman kuruluşlar ve camiler ellerinden geleni yaparak şiddetli kasırgadan ve selden etkilenen bütün inançlara kapılarını açtılar.

ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Houston’daki İslam Merkezleri ve Camiler, Harvey Kasırgası’yla birlikte yükselen sel sularından etkilenenlere kapılarını bütün inançlara açtı. Camilerde uyumak için kuru bir yer, bebek bakım alanı, sınırsız kahve, sıcak çay ve Pakistanlı ve Suriyelilerin pilavlarını taşıyan tepsiler hizmete sunuldu.

The Washington Post’ta yer alan habere göre ülkenin çok çeşitli inançlarını barındıran Houston bölgesinde 250 bin civarında Müslüman yaşıyor. Houston’ın camileri ve hayır kuruluşları ise kasırgadan etkilenenlere hemen ilk anda sığınak ve kaynak sağlayarak kapılarını komşularına açtı.

“Bu insan olmanın bir parçası”

Geçen hafta sonu yağışın bastırmasıyla yardım hizmetlerini başlatan Houston İslam Topluluğu Başkanı M.J. Khan, “Bu inancımızın ve insan olmanın bir parçası. Her zaman, Allah’ın insanlığı yaratmasının sebebinin birbirimize yardım etmemiz olduğunu hissederim” dedi.

Kasırga’da Kurban Bayramı

Müslüman aileler Cuma günü Kurban Bayramı’nı kutlarken, Kurban kesenler ihtiyacı olanlara kestiklerinden et dağıttılar. Selden etkilenmeyen arkadaşlarının da bağışıyla Amerikalı Müslüman kız çocukları güzel elbiselerini giyip, erkek çocukları da papyonlarını takarak Bayramı geçirdi. Aileler çocuklarını güzel kokularla bürüyüp güzel kıyafetlerini giydiler.

Camiye sığınanlara çok önem veriyorlar

Kriket sahası, oyun sahası, ilk ve orta okulları barındıran Brand Lane İslam Merkezi’ndeki aileler selden etkilenen misafirlerine Suriye mutfağında hazırlanmış hamur işlerini ve kurabiyeleri dağıttı. İslam liderleri namaz için camiye gelen büyük bir kalabalık olmasına rağmen kasırgadan dolayı sığınanları ağırlamaya her zaman çok önem verdiklerini söyledi.

”Gerekirse park alanında namaz kılınacak”

Champions Camii faaliyetlerini yürüten Khan, “Hiç kimse rahatsız edilmeyecek, kimse yerinden edilip bir yere taşınmayacak” dedi. Vicdanlarının kendi topluluklarının üzerinde olduğunu söyleyen Khan, “Eğer park alanında namaz kılmamız gerekecekse orada namaz kılacağız” dedi.

Tıbbi bakım hizmeti de sunuldu

Houston’un güneyinde bulunan Beaumont Camii de cami cemaatinden Amna Ahmed’in aktardığına göre kendi cemaatinden bir çok insanın da kasırga dolayısıyla sıkıntı içinde olmasına rağmen sel esnasında evsiz kalan bütün inançlardan komşularına, yüzlerce kişiye yetecek kadar yemek ve gönüllü tıbbi bakım hizmeti sundu.

Perşembe akşamı da cami cemaati şehrin iki acil durum sığınağına 500 civarında insana yetecek kadar yiyecek bağışladı. Ahmed, ayrıca cemaatten bir fizikçinin sığınağa ücretsiz hizmetlerini sunduğunu da söyledi.

Bu hafta sonu da ilk müdahalelerin başlatıldığı Port Arthur’da daha fazla insana yemek verilmesi planlanıyor.

Son zamanlarda artan Müslüman karşıtı duygular ve nefret suçlarıyla birlikte Houston’un içinde bulunduğu Texas’ta inançlar arası gerilim oldukça yüksek seviyedeydi.

Stafford Camisi ise onlarca komşusuna şişe su ve konserve yiyeceği dağıttı.

Gelen 3 gençten böyle bir davranış beklemiyordum

Suriyeli Amerikan Tıp Profesörü Mountasser Kadrie, Harvey Kasırgasının acımasız şiddetinde geçici sığınakta kalırken döğmeli birkaç beyazın büyük bir kamyonla camiye yaklaştığını anlattı. Onlara barınak teklif etmeye hazır olduklarını söyledi. Profesör Kadrie olayın devamını anlatırken, “Bize büyük kutularda su taşıyorlardı” dedi ve “Berbat bir sel vardı, yağmur çok şiddetliydi. Oturdum ve ağladım. Selin ardından mental olarak çok yorulmuştum ve kesinlikle böyle bir davranış beklemiyordum şok oldum” diye ekledi. Kadrie, “Bu Amerika’nın öz benliğinin tam kendisi” dedi su taşıyan 3 gencin fotoğrafını gösterirken.

Diğer inançtaki insanlar ne dedi?

Müslümanlar komşularına ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışırken bu esnada farklı toplulukların farklı insanları birbirlerini daha yakında tanıma fırsatı buluyor. Champiyon Camisinin spor salonunda Müslüman olmayan kadın Katherine McCusker Associated Press’e konuşurken, “Müslümanlar diğer insanlar gibi insanlara sahip çıkıyorlar onları seviyorlar ve ellerindekileri paylaşıyorlar. Kapılarını açmış oldukları için ve böyle bir yerde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

Camiye sığınan farklı inançlardan insanlar da sosyal medyada Müslümanları misafirperverliklerinden dolayı takdir etti. Kadın ve erkeklerin geceleri ayrı yerde ağırlanmasına da kimse takılmadı

İnternetten yardım etti

Birçok Müslüman aktivist de yardım konusunda meşguldü. Popüler blog yazarı ve doktora öğrencisi Saira Siddiqui de bütün inançlardan insanların yardım mesajlarını Sahil Güvenlik ve ilgili görevlilere ileterek hamile kadınlara küçük çocuklara ve engelli vatandaşlara yardımcı oldu.

Federal Acil Yardım formlarını doldururken ihtiyacı olan herkese yardım edeceğini de duyuran Siddiqui, “Yarın birisinin evinde profesyoneller tarafından selden sonra ev temizliği konusunda gönüllülerin yetiştirilmesi için eğitimler verilecek” dedi.

Aldığı bir çağrı üzerine Siddiqui 500 kişilik yemek hazırlanan bir Hint restoranına giderek Müslüman bir grupla yemeği ibadethanenin yakınlarına taşıdı. Bu felaketin insanların birbirini tanıması için ve uzun vadede birbirlerine olan davranışlarını etkileyecek önemli bir olay olduğunu söyleyen Siddiqu, “Bu felaket yapay sınırları çıkarıp attı. Biz biriz. Bir topluluk. Bir şehir. Kısa bir süreliğini bütün farklılıklarımızı kenara attık. Çok basitti: Yardımıma ihtiyacın var mı? Senin için ne yapabilirim?” dedi.

Mustafa Sait Önal - Manisa -

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