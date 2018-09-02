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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Hata' ile siviller ölüyor...

02 Eylül 2018, Pazar 01:00
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, Yemen'in Sada ilinde bir otobüse düzenlenen saldırıda "hataların yaşandığını" kabul etti.

Yemen'de Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi, koalisyon güçlerince Yemen'de otobüse düzenlenen saldırıda "hataların yaşandığını" kabul etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından kurulan inceleme kurulunun, Yemen'de Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi Sözcüsü Mansur bin Ahmed el-Mansur, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlediği basın toplantısında, Sada ilinde askeri bir hedef olarak görülen otobüse (Husi komutanları taşıdığı iddiasıyla) düzenlenen saldırıda hataların işlendiğini söyledi.

Mansur, olaya ilişkin soruşturmada, koalisyon uçaklarının o gün bölgedeki uçuşlarının ele aldığını ve bombardımanı düzenleyen uçakların görüldüğü videoların incelendiğini aktararak şöyle devam etti:

"Yetkililere otobüste Husi liderlerinin olduğu yönünde istihbarat bilgileri ulaştı. Otobüs hareket halindeyken sivillerden uzak bir mekana geldiğinde vurma emri verildi. Ancak o esnada yakın bir mesafede savaş uçağı bulunmadığından hedef o anda vurulamadı. Otobüs, sivillerin olduğu bir yerde durduktan sonra vurulmaması yönünde talimatlar verilmiş ancak söz konusu talimatlar geciktiğinden hedef vurulmuştur."

“Ortak kuvvetler komutanlığının bu hatadan dolayı pişmanlığını ifade ettiğini ve hatayı kabul ettiğini" belirten Mansur, koalisyon güçlerinin olayın müsebbipleri hakkında yasal işlem başlatması çağrısında bulundu. Mansur, "bu tür olayların tekrar yaşanmaması için angajman kurallarını gözden geçirmeye devam edeceklerine" işaret ederek Sada ilinde düzenlenen saldırıda zarar gören sivillere de Yemen hükümeti aracılığı ile maddi yardım sağlanması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ölenlerin 40'ının ve yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, dün yaptığı yazılı açıklamada, Sada'da düzenlenen saldırının sorumluluğunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki de Sada ilinin hedef alınmasının, meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.

AA

Etiketler: yemen
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