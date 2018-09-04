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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hatalı kurlarla döviz alım satım işlemlerine ilişkin Halkbank'tan açıklama

04 Eylül 2018, Salı 00:07
Halkbank'tan, 31 Ağustos'ta hatalı kurlarla döviz alım satım işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada, hatalı kurlardan yapılan işlemlerin iptal edildiği bildirildi.

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Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın dijital kanallarında gerek bilgilendirme amaçlı, gerekse döviz alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere yayınlanan kurların sisteme aktarılmasında kullanılan dış veri kaynağında meydana gelen sistemsel ve operasyonel hata nedeniyle, 31 Ağustos akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için bankanın döviz kurlarının olması gerekenden daha düşük seviyelerden yayınlanmaya başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede, sorunun bankamıza veri sağlayan dış veri kaynağından otomatik olarak alınan kura esas verilerin hatalı olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bazı müşterilerimiz, dijital kanallardan yaptıkları döviz alım satımlarını kısa bir süre ile bu hatalı kurlar üzerinden gerçekleştirmiştir. Sorunun tespiti üzerine, döviz alım satım işlemleri geçici olarak kapatılmış, kısa sürede alınan tedbirlerle sistemde doğru kurların uygulanması sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Piyasa koşullarının tamamen dışında, teknik bir hatadan kaynaklandığı görülen bu işlemler nedeniyle banka dışına herhangi bir döviz ya da lira kaynak çıkışı olmamıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam bin 256 müşterimizin 3,3 milyon dolar, 124 müşterimizin 539 bin avro, 383 müşterimizin ise diğer döviz cinslerinde 689 bin dolar eş tutarda döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Bu işlemlerin dolar cinsinden toplam büyüklüğü 4,6 milyon dolar civarındadır. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, hatalı kurlardan yapılan işlemler iptal edilmiştir. Gerçekleştirilen düzeltme çalışmaları sonucunda bankamızın ya da müşterilerimizin mali anlamda mağduriyeti oluşmamıştır.

Bankamız, hatanın tekrar etmemesi için gerekli hukuki ve teknik tedbirleri almış olup, hatalı veri sağlayıcı kuruluş hakkında her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır. Ayrıca konunun yetkili kurumlar tarafından incelenmesi amacıyla gerekli girişimler başlatılmıştır. Ayrıca, bazı yazılı ve görsel medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı da görülmektedir. Gerçekle bağdaşmayan bu haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

AA

Etiketler: halkbank, döviz, kur, kap
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