Hava saldırılarında onlarca Husi öldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait bir kışlaya düzenlediği hava saldırılarında onlarca Husinin öldüğü bildirildi.

Yemen Ordusu Basın Merkezi Müdür Yardımcısı Salih el-Katibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin cuma akşamı Sana'ya 40 kilometre uzaklıktaki Nehem ilçesinin Musevvera bölgesinde bulunan ve Husiler tarafından askeri kışlaya dönüştürülen El-Fevz Okulu'na 6 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Katibi, söz konusu hava saldırılarında onlarca Husinin öldüğünü kaydetti. Husilerden ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor. AA

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.