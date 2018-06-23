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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Havayı en fazla kirleten ülke Çin oldu

23 Haziran 2018, Cumartesi 11:38
Çin'in karbondioksit emisyon miktarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak, 9 milyar 232 milyon tona yükseldi.

Ülke, aynı dönemde dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirerek fosil yakıtlar içinde çevreye en çok zarar verdiği kabul edilen kömürü en çok kullanan ülke oldu.

BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, zararlı emisyonların ana kaynağını çoğunlukla petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil kaynaklar oluşturdu.

Dünya genelinde toplam karbondioksit emisyonları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 33 milyar 444 milyon tona yükseldi.

Geçen yıl dünyada en fazla emisyon salımına sahip ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD ve Hindistan olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönmede Çin'de karbondioksit emisyon miktarı yüzde 1,6 artarak, 9 milyar 232 milyon ton oldu.

ABD ise emisyon miktarını yüzde 0,5 azaltmasına rağmen, Çin'in ardından 5 milyar 870 bin tonla dünya genelinde en fazla karbon salımının yapıldığı ikinci ülke oldu. Onu, 2 milyar 334 milyon karbondioksit emisyonu üreten Hindistan izledi.

Çabalar yeterli değil

Küresel kömür tüketiminin dört yılın ardından ilk kez geçen yıl büyüme gösterdiği belirtilen raporda, bu durumun atmosferdeki karbondioksit miktarını artırdığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, temiz enerji politikalarının benimsenmesine ve yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında gelişme gösterilmesine rağmen, küresel elektrik üretimi sektöründe son 20 yılda eğilimin radikal olarak değişmediği vurgulandı.

Elektrik üretiminde 1998'de kömürün payının yüzde 38 olduğu belirtilen raporda, 2017'de bu oranın değişmediğine işaret edildi.

Kömür tüketiminde lider Çin

Geçen yıl dünyada en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı yüzde 27,7 ile kömür oldu. Raporda kömür ve hidroelektrik kaynaklarının diğer enerji kaynaklarına göre küresel pazar payı azalan yakıt türleri olduğu ifade edildi.

Çin, geçen yıl dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini tek başına gerçekleştirerek kömürü en çok kullanan ülke oldu. Ülkede kömür tüketimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 artarak 1 milyar 892 milyon 600 bin ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleşti.

Küresel kömür tüketiminde ikinci ülke, 424 milyon ton petrol eşdeğeri ile Hindistan oldu. Ülkede kömür tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,8 arttı.

Hindistan'ın ardından dünyada en fazla kömür tüketen üçüncü ülke ise ABD oldu. Ülkede geçen yıl kömür kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 332 milyon 100 bin ton petrol eşdeğerine geriledi.

Rapora göre, petrol ve doğalgaz bakımından zengin sayılan Türkmenistan, Katar, Trinidad ve Tobago ile Ekvador'da geçen yıl kömür tüketilmedi.

Dünyada kömür üretimi arttı

Dünya genelinde geçen yıl kömür üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,2 artarak 3 milyar 768 milyon 600 bin ton oldu.

Rapora göre, geçen yıl dünyada en fazla kömür üretimi 1 milyar 747 milyon 200 bin tonla Çin'de gerçekleşti. Dünya kömür üretiminin yüzde 46,4 tek başına üstlenen Çin'i, 371 milyon 300 bin tonluk üretimle ABD ve 297 milyon 400 bin tonluk üretimle Avustralya izledi.

Geçen yıl bir önceki yıla göre kömür üretimini en çok artıran ilk üç ülke ise Moğolistan, İspanya, ve Türkiye oldu. Moğolistan geçen yıl üretimini bir önceki yıla yüzde 41,4 İspanya yüzde 47,6 ve Türkiye yüzde 34,8 artırdı.

AA

Etiketler: Çin, fosil yakıt, kömür, hava, kirlilik
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