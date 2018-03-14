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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hawking Allah'ı kabul etmişti

14 Mart 2018, Çarşamba 16:53
Albert Einstein’dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak görülen Stephen Hawking 76 yaşında öldü. Yıllarca Allah’ın varlığını inkar eden açıklamaları ile ateistler arasında öne çıkan ünlü fizikçi Hawking, son zamanlarda yaptığı konuşmalarda Allah’ın varlığını kabul etmişti.

Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında öldü. Hawking’in ölümünü aile sözcüsü duyurdu. Hawking’in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında “Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi” dedi. “Onun cesareti ve sebatlı çalışmaları pek çok insana ilham verdi” diyen çocukları “Onu sonsuza kadar özleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yazıları sese dönüştüren bir bilgisayar yardımıyla konuşan ve yıllarca Allah’ın varlığını inkâr eden açıklamaları ile ateistler arasında öne çıkan ünlü fizikçi Stephen Hawking, son zamanlarda yaptığı konuşmalarda Allah’ın varlığını kabul etmişti. Kanal D Londra Temsilcisi Ayşegül Ekinci’nin röportaj yaptığı Hawking, röportaj sırasında “Allah’nın varlığı” ile ilgili sorulan soruya “Evrenin oluşumu bilimin gerçekliğine dayanır. Ama bu hiçbir şekilde, ‘Bilim Kuralları’nı koyan ve onları da yaratan bir Yaratıcı olmadığı anlamına gelmez...” cevabını vermişti. 

Einstein’dan sonraki en büyük fizikçi

Albert Einstein’dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak görülen Stephen Hawking, Oxford’ta fizik, Cambridge’de evrenbilimi eğitimi aldı. Kuantum fiziği ve kara delikler ile ilgili araştırmalar yapan Hawking, 21 yaşında sinir sistemini felç eden ALS hastalığına yakalandı. 75 yaşındaki Hawking, hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçiriyor ve kendisi için hazırlanan özel bir bilgisayar ile iletişim kurabiliyordu. Cambridge Üniversitesi’ne 1962’de giren Stephen Hawking, “Genişleyen Evrenlerin Özellikleri” başlıklı doktora tezini 1966’da 24 yaşındayken yazmıştı. Ekim 2017’de internet ortamında kamuya açılan Hawking’in doktora tezi milyonlarca kişiye ulaştı. 

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