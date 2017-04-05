"Hayal edebileceğiniz en kötü savaş suçlarından biri"

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Dünkü dehşet verici olaylar, ne yazık ki Suriye'de savaş suçlarının devam ettiğini ve uluslarası kanunların ihlal edildiğini gösteriyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısı ile savaş suçlarının işlenmeye devam ettiğini, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise delillerin, saldırının arkasında Esed rejiminin bulunduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve BM'nin Brüksel'de düzenlediği Suriye Yardım Konferansı başladı. 70 ülke ve uluslararası kuruluşun temsilcisinin katıldığı konferansın gerçekleştirildiği AB Konseyine girişte yapılan açıklamalarda, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısı gündeme geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, saldırı sonrası Suriye'den gelen fotoğrafların uluslararası kamuoyu olarak birleşilmesinin önemini ortaya koyduğunu kaydederek, "Şiddete, savaşa yeter. Suriyeliler, barış ve ülkelerini demokrasi ve özgürlük içinde yeniden inşa etmek istiyor." dedi.

"Savaş suçları devam ediyor"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinin bugün toplanacağını ve sorumluların hesap vermesinin isteneceğini kaydederek, "Dünkü dehşet verici olaylar, ne yazık ki Suriye'de savaş suçlarının devam ettiğini ve uluslarası hukukun sık sık ihlal edildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Guterres, BM Güvenlik Konseyinin sorumluluklarını yerine getireceğinden emin olduğunu ifade etti.

"Deliller Esed rejimini gösteriyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ellerinde, Suriye rejimi ve Rusya'nın muhalifleri suçlayan açıklamalarını doğrulayacak bir veri bulunmadığını ifade ederek, "Deliller, bunu, halkına karşı böyle bir barbarca saldırıda yasaklı silahları kullanıldığının tamamen farkında olarak Esed rejiminin yaptığını ortaya koyuyor. Suçluların bunun bedelini ödemesini isterim" dedi. Johnson, böyle bir hükümetin, Suriye halkı üzerinde herhangi meşru bir yönetime sahip olmaya devam edemeyeceğini de kaydetti.

"Hayal edebileceğiniz en kötü savaş suçlarından biri"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, BM Güvenlik Konseyine saldırıdan Esed rejimini sorumlu tutan bir karar taslağı sunulmasına ilişkin konuşarak, "BM Güvenlik Konseyinin, bugün bu zehirli gaz dosyasıyla meşgul olmasını doğru buluyoruz. Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi kararına destek vermesini, olayı araştırmasını ve yapanları sorumlu tutmasını istiyoruz." ifadesini kullandı. Gabriel, bir soru üzerine de, "Elbette ki, sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması için her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu, hayal edebileceğiniz en kötü savaş suçlarından biri." değerlendirmesini yaptı.

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Risale-i Nur'dan önemli satırlar...

''...Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan "şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir." Çünkü وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى 1 yani, "Birisinin hatâsıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz, cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlâhiyeye karşı, bu zamanda اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 2 (("İnsan ise, şüphesiz ki, çok zâlim ve çok nankördür." İbrahim Sûresi, 14:34.)) sırrıyla şedit bir zulümle mukabele eder.

Tarafgirlik hissiyle, bir câninin hatâsıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adâvet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir mâsumun hakkı, yüz câni için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz mâsumu birkaç câni için zararlara sokar.''

((Emirdağ Lahikası))

RİSALE-İ NUR: ADALETSİZ CİHAD YOKTUR

''...Halbuki, bugünün savaşlarına baktığımızda, karşımıza neredeyse daima “topyekün savaşlar” çıkar. Bugün bir hükümet başka bir hükümet ile harp ilan etmişse, bu harp iki hükümet ve onların orduları ile sınırlı kalmaz. Bütün bir halk “düşman” sayılır. O yüzden evler, okullar, hastaneler, mabedler bile bombalanır. Kışla, cephe ve cephanelere değil, şehirlere bomba yağdırılır. “Düşman askerlerini barındırıyor olabilir” ihtimali dahi, bir köyü veya mahalleyi içinde yaşayanlar ile birlikte yok etmek için yeterli bir gerekçedir. Nitekim, bir gecede Leipzig, başka bir gün Nagazaki yerle bir edilir. Başka bir gece yarısı, bu kez başka bir şehre milyonlarca kilo bomba yağdırılır. O beldede bulunan yüz binlerce insanın “ordu”yu ve “devlet”i temsil etmediği gerçeği gözardı edilir. Bebeklerin, hastaların, kolunu kaldırmaktan âciz yaşlıların, ayrıca hayvanların ve ağaçların ne günahının olduğu sorulmaz bile. A devleti B devleti ile savaş ilan etmiştir. O halde B devleti sınırları içindeki her şey ve herkes “potansiyel düşman”dır. Öyleyse, yok edilmelidir!''



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