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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

'Hayalet şehre' döndü

19 Aralık 2016, Pazartesi 12:37
Doğusu adeta "hayalet şehre" dönen Halep'in batısında bulunan Daret İzze bölgesinde de rejim askerleri ile rejim yanlısı yabancı terörist grupların hava ve kara saldırısı sonucu yaşanan tahribatın izleri hemen hemen her binada görülebiliyor.

Daret İzze'de halk, bütün olumsuzluklara rağmen evlerini terk etmeyerek yaşamlarını sürmeye çalışıyor.

Hava saldırıları sonucu okul ve cami gibi toplumsal yaşam alanlarının yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği bölgede, elektrik nakil hatlarının hedef alınması sonucu yaşanan enerji kesintisi de soğuk kış şartlarında halka zor günler yaşatıyor. 

"Bombardıman sonucu bölge adeta harabeye döndü"

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı askerlerden Tahir Abu Yasin, yaptığı açıklamada, Halep'ten sonra en çok Daret İzze'nin bombalandığını söyledi.

Rejim askerleri ve yabancı terörist grupların okul, hastane ve sağlık merkezlerini hedef aldığını belirten Abu Yasin, "Bombardıman sonucu bölge adeta harabeye döndü." ifadesini kullandı.

Bir hastaneye 20 kez uçak saldırısı

Rejim güçlerinin Halep'i havadan ve karadan bombaladığını anımsatan Abu Yasin, şöyle devam etti:

"İnsanların sağlık merkezleri, cami ve okullara bile tahammül edemiyorlar. Bir hastaneye 20 kez uçak saldırısı oldu. Bölge halkı soğuk kış günlerinden ne yapacağını şaşırmış durumda. Son günlerde Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların Halep'teki kuşatmasından tahliye edilen aileler buraya geliyor."

"Sağlık merkezlerimizi kum çuvallarıyla korumaya çalışıyoruz"

Abu Yasin, saldırılarda hastanelerin de hedef alındığını hatırlatarak, "Bu yüzden sağlık merkezlerimizi kum çuvallarıyla korumaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar çok sayıda saldırı oldu, Esed'in hastalara da acıması yok." diye konuştu.

AA

Etiketler: suriye, halep
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