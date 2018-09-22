'Hayatım boyunca büyük ofisleri kaplayan küçük insanlarla karşılaştım'

Hindistan ve Pakistan dışişleri bakanları arasında yapılması planlanan görüşmenin Yeni Delhi yönetimi tarafından iptal edilmesi iki ülke ilişkilerini yeniden gerdi. Pakistan Başbakanı Imran Han 'kibirli' olmakla suçladığı Hint yönetimine 'küçük adam' benzetmesi yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yıllar sonra yapılması planlanan ilk üst düzey toplantıyı cuma günü iptal etmişti. Bu karara gerekçe olarak bakanlık, Hintli bir güvenlik görevlisinin Keşmir'de öldürülmesini ve Hindistan karşıtı bir kişi adına Pakistan'da pul basılmasını göstermişti.

Hindistan'ın gerekçelerini birer bahane olarak değerlendiren Başbakan Han, Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajda, "Barış konuşmaların devam etmesi çağrıma Hindistan'ın verdiği olumsuz ve kibirli yanıttan dolayı hayal kırıklığı yaşadım." dedi.

Han mesajına, "Ancak, hayatım boyunca büyük resmi görmeyi başaramayan ama büyük ofisleri kaplayan küçük insanlarla karşılaştım." şeklinde devam etti.

Pakistan ve Hindistan, 1947'de Birleşik Krallık'tan bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından tartışmalı Keşmir bölgesinde hak talep ediyor. Uzun süredir ara verilen barış görüşmelerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılacak bir toplantıyla devam edilmesi bekleniyordu.

İptal edilen görüşmelerin yeniden ne zaman masaya yatırılabileceği ise bilinmiyor.