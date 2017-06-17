Helâl restoranları bulmak artık kolay

Müslüman turistlerin gittikleri yerdeki yaşadıkları zorluklara çözüm olarak, helâl gıda satan restoranları ve otelleri listeleyen bir uygulama geliştirildi.

İş seyahatine veya tatile giden birçok Müslüman turist, namaz kılacak yer bulmakta veya helâl gıda bulmakta zorlanabiliyor. Bu problemlere çözüm olarak geliştirilen “Halal Local” uygulaması helâl gıda satan restoranları, mescitleri olan konaklama yerlerini ve kullanıcının konumuna göre en yakın camileri göstererek Müslümanların yaşadığı bu zorlukları aşmayı hedefliyor. Antara Haber Ajansı’na konuşan “Halal Local”ın kurucularından Ahmed Syaiful Nasrullah uygulamanın şu anda 40 bin helâl restoranı ve oteli gösterdiğini belirtti ve “Verileri Endonezyalılardan ve diğer ülkelerdeki helâl konseylerinden topladık” dedi. Şimdilik “Halal Local” uygulamasını kullananların yüzde 80’i yerli turistler ancak Nasrullah, dünyadaki bütün Müslümanların bu uygulamayı kullanacaklarını umduğunu söyledi. Mustafa Sait Önal - İstanbul

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