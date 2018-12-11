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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

'Hem AB hem de Türkiye'nin yararına olacaktır'

11 Aralık 2018, Salı 16:17
5. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından yayımlanan ortak bildiride, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem Avrupa Birliği (AB) hem de Türkiye'nin yararına olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

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Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. 

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, "18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı çerçevesinde, AB'ye katılım müzakerelerinin tekrar canlandırılması, vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması, Gönüllü İnsani Kabul Programı'nın uygulanması, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilere mali yardımın hızlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakerelere başlanması konusunda AB’nin de taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem AB hem de Türkiye'nin yararına olacaktır." ifadelerine yer verildi. 

Göç yönetiminin salt güvenlik anlayışıyla değil insani boyutuyla da ele alınması gerektiği vurgulanan bildiride, Marakeş'te hükümetler arası konferansta kabul edilen Küresel Göç Mutabakatı'na, göçün tüm boyutlarını bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ele alması ve uluslararası alanda daha etkin bir iş birliğinin geliştirilmesi bakımından önem atfedildiği belirtildi.

Bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak, 17 Aralık 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak olan Mülteciler Konulu Küresel Mutabakatı'nı da mülteciler konusunda yük ve sorumluluk paylaşımı bağlamında somut adımlar atılması için önemli bir referans belge olarak görüyoruz ve bu açıdan tam olarak uygulanmasını yakından takip edeceğiz." 

REG Toplantısı bildirisinde ayrıca 30 Kasım 2018'de Brüksel'de yapılan Sığınmacı Mali İmkanı Yönlendirme Komitesi toplantısı ile 3 milyar avro tutarındaki ikinci dilimin sektörlere dağılımı konusunda AB tarafı ile ön mutabakat sağlandığı kaydedilerek "İkinci dilimin en kısa zamanda hızlı bir şekilde harcanmaya başlanmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı. 

AA

Etiketler: türkiye, avrupa birliği
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