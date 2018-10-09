"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Henley Pasaport Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

09 Ekim 2018, Salı 15:00
Japonya, 190 ülke ile yaptığı vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmalarıyla seyahat serbestliği bakımından en avantajlı ülke durumunda.

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında 190 ülke ile vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmaları bulunan Japonya, seyahat serbestliği bakımından en avantajlı pasaporta sahip ülke oldu.

Bu ay içinde Myanmar ile vizesiz seyahat anlaşması yapan Japonya'nın, 189 ülke ile bu tip anlaşmaları bulunan Singapur'u geride bırakarak liderliğe ulaştığı belirtildi.

İkincilik Almanya'nın

Her iki ülke de şubat ayında rakipleri Almanya'yı geride bırakarak ilk sıraya çıkmıştı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 188 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Almanya, Fransa ve Güney Kore üçüncülüğü, 186 ülkeyle anlaşmaları bulunan ABD ve İngiltere dördüncülüğü paylaştı.

Türkiye 49. sırada

Dünya genelinde 110 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 49. sırada yer buldu.

199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Afganistan ve Irak bu yıl da son sırada yer aldı.

 

AA

Etiketler: türkiye, japonya, pasaport, henley
Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tsunami musibetini anlattı: 72 yaşındaki Ahmad Latama, yaşadıklarını unutamıyor...

    Henley Pasaport Endeksi'nde Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

    Dışişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda inceleme yapılacak

    Bakan Albayrak 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıkladı

    1614 kişilik geçici işe rekor başvuru

    Çukurca'da terör saldırısı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    Endonezya'da ölü sayısı 2002 oldu

    'Kaşıkçı konusunda oldukça kötü bazı haberler etrafta dolaşıyor'

    Bizim çocuk üstün zekâlı!

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine sürpriz isimler

    "Bu konuda endişeliyim"
    📷

    Sakin şehir: Halfeti

    Her 100 bin kişiden 254'ü mahkum

    Çok mahcubuz koruyamadık

    Çocuklar ile ilgili endişelendiren araştırma

    BM'den ve ABD'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

    Ballon d'Or (Altın Top) ödülü adayları belli oldu

    İnternet % 42 riskli

    Yakın geleceğin yeni meslekleri

    Teröristler nereye gidecek?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine aynı fâsit daire
    Genel

    Çok mahcubuz koruyamadık
    Cevher İLHAN

    Medvedev, Sungur Ağabeyi konferansa davet etmişti
    Ahmet BATTAL

    İktidar yıkanından haber yapamayanına basın…
    Genel

    Her 100 bin kişiden 254'ü mahkum
    Cevher İLHAN

    McKinsey çarkı…
    Genel

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeliklerine sürpriz isimler
    Faruk ÇAKIR

    Enflasyonu durduracak adım
    Ali FERŞADOĞLU

    İş ve çalışma duası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.