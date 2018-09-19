Her 5 saniyede bir çocuk ölüyor

BM Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) göre geçen yıl dünya genelinde her beş saniyede 15 yaşın altında bir çocuk vefat etti. En fazla ölümler Afrika ülkelerinde yaşandı.

Birleşmiş Milletler (BM)) Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Salı günü açıkladığı 2017 yılı raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 15 yaşın altında toplam 6 milyon 300 bin çocuk öldü. Bu çocukların büyük bölümü beş yaşın altında. Rapora göre geçen yıl beş yaşın altında 5 milyon 400 bin çocuk, 5-15 yaşları arasında ise bir milyon çocuk vefat etti. 1990 yılında beş yaşın altında ölen çocukların sayısı 12 milyon 600 bindi. UNICEF raporunda, “Bu rakamlara göre her beş saniyede bir çocuk öldü” tesbiti yapıldı. UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy, “1990 yılından bu yana çocukların yaşama şansını arttırmak için kayda değer ilerlemeler kaydettik. Ancak milyonlarca çocuğun yaşamı hangi ülkede ve nasıl şartlarda doğduklarına bağlı” dedi.

2030’a kadar çocuk ölümleri artabilir

Chandy açıklamasında, “Tedbirler arttırılmazsa bugünden 2030 yılına kadar beş yaşın altında 56 milyon çocuk ölebilir. Bunların yarısı yeni doğan bebekler olur” uyarısında bulundu. BM yetkilisi çocuk ölümlerinin ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşı gibi basit yöntemlerle engellenebileceğine dikkat çekti. 2030 yılına kadar yeni doğan bebeklerle küçük çocukların hayatlarının güvence altına alınması hedefini belirleyen BM, çocuk ölümlerinin azaltılması yönündeki eğilimin devam etmesine rağmen, yine de bu konudaki ilerlemenin ağır olduğunu ifade etti.