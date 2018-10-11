Her ay mayından 180 kişi ölüyor

Afganistan Mayın Temizleme Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Şahab Hakimi, yaptığı açıklamada, mayınlı arazilerle ilgili bilgilendirme yapılmadığına dikkati çekerek, “Afganistan’daki arazilerde bulunan mayın ve bombalar yüzünden her ay ortalama 180 kişi vefat ediyor.” dedi.

Afganistan Mayın Temizleme Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, iç savaşlardan kalma mayınların patlaması sonucu ölenlerin çoğunu çocuklar oluşturuyor. Afganistan, mayın ve patlamamış mühimmatların tehdit oluşturduğu ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Afganistan Afet Yönetimi Devlet Bakanı Nacib Aka Fahim ise Afganistan’da 2 bin 500 kilometrekareden fazla arazinin mayınlardan temizlendiğini söyledi. Mayın temizleme alanında çalışan yabancı kurumların desteklerinin azaldığına işaret eden Fahim, ülkede hala yüz binlerce mayın ve patlamamış bomba bulunduğunu vurguladı.



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