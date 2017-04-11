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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Herkes için demokrasi, özgürlük ve adalet

11 Nisan 2017, Salı
Sivil toplum kuruluşu Pulse of Europe’un, Avrupa’nın 60 şehrinde AB’nin dağılmaması için düzenlediği mitingte, “Herkes için demokrasi, adalet ve Avrupa’da savaşsız bir yaşam adına Avrupa’yı destekliyoruz” tesbiti öne çıktı.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Pulse of Europe (Avrupa’nın Nabzı), Avrupa’nın 60 şehrinde AB’nin dağılmaması için destek mitingi düzenledi. Almanya ile Fransa’yı ayıran Ren Nehri üzerinde bulunan ve Kehl-Strasbourg kentlerini birleştiren bisiklet-yaya köprüsü Mimram Brückede 4 bin civarında Alman, Fransız, Hollanda, İsviçre ve diğer Avrupa vatandaşları pankartlar açarak Avrupa Birliği’ne destek verdi.

İki hafta sonra Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Eylül ayında Almanya’da genel seçimler öncesi her iki ülkede yükselen radikal sağ partilere karşı tepki olarak, eyleme katılım sayısının yüksek olduğu belirtildi. Pulse of Europe Strasbourg Temsilcisi Clemence Haacke, “Bugün Avrupa’nın değişik kentlerinde, belki 60’tan fazla kentte mitingler yapılıyor. Hedefimiz AB’nin korunması, daha çok desteklenmesi. Herkes için demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü, adalet ve Avrupa’da savaşsız bir yaşam adına Avrupa’yı destekliyoruz” dedi.

Irkçılığa karşı insan zinciri

Ren Nehri üzerinde, Almanya’nın Kehl ve Fransa’nın Strasbourg yakasından köprüye çıkan eylemciler ırkçılığa karşı barış için insan zinciri oluşturdu. Fransa’nın Paris, Strasbourg, Lyon, Limoges, Toulouse, Lille ile Almanya’nın Düsseldorf, Berlin, Kehl, Frankfurt gibi çok sayıda kentinde eş zamanlı olarak ‘Birlikten güç doğar’ sloganıyla AB destek mitingleri yaptı. Avrupa için destek eylemi bundan sonra her Pazar günü değişik kentlerde yapılacak.

Avrupa dağılmamalı

Eylemcilerin taşıdıkları dövizlerde “Avrupa hepimizin geleceği”, “Avrupa birleşmeli, dağılmamalı”, “Artık Avrupa’da savaş istemiyoruz” mesajları yer aldı. Fransa ve Almanya yakasından köprüye çıkan eylemciler taşıdıkları renkli kartonlarda komşu ülke bayraklarını canlandırdı. Köprü üzerinde Avrupa Birliği Marşı okundu. Eylemciler taşıdıkları dövizlerde 70 yıldır Avrupa’da huzur, barış içinde savaşsız yaşadıklarını belirterek, Avrupa’nın kenetlenmesi mesajı verdi. Eylemciler ayrıca, Avrupa’da yükselen radikal ve ırkçı partilerin tehlikesine de dikkati çekti. Irkçı partilerin AB karşı olmasıyla AB değerlerine zarar verdiğine vurgu yapıldı.

DHA

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