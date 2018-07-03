"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

"Hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek boş laflar"

03 Temmuz 2018, Salı 18:14
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'li yetkililerin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme yönündeki açıklamalarını "hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek boş laflar" olarak nitelendirdi.

Resmi ziyaret için dün İsviçre'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Alain Berset ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ruhani, İran devlet televizyonundan da yayınlanan basın toplantısında ABD'nin İran petrolüne dünya genelinde uygulatmaya hazırlandığı yaptırımlara tepki gösterdi. Hasan Ruhani, ABD'li yetkililerin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme yönündeki açıklamalarının, "hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek boş laftan ibaret" olduğunu belirtti.

ABD'nin kendi isteklerini başka ülkelere zorla uygulatmak istediğini ifade eden Ruhani, "Amerikalı yetkililerin bu açıklamaları enerji ve ticaret alanındaki tüm uluslararası kuralların ihlalidir." dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine de değinen Ruhani, İran'ın çıkarları korunduğu müddetçe anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi.

İsrail konusunda anlaşmazlık

Toplantı sırasında İsviçre Konfederasyon Başkanı Berset, İsrail devletinin resmen tanınması gerektiğini ifade edince Ruhani araya girerek, "Sayın İsviçre Konfederasyon Başkanı siyonist rejim meselesine işaret ettiler. Dünkü görüşmelerimizde kendilerine İran'ın siyonist rejimi gayri meşru ve bölgede işgalci olarak kabul ettiğini açıkça ifade ettim." diye konuştu.

İsviçre Konfederasyon Başkanı Berset ise ülkesinin nükleer anlaşmaya yönelik tutumunun değişmediğini ve anlaşmanın korunması gerektiğini ifade etti.

Berset, Ruhani'nin ziyareti kapsamında Tahran ve Bern arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasında ortak ekonomi komitesi oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: iran, abd, israil, petrol
Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başkanlık modeli, pragmatik bir sistem

    96 yaşındaki Zeynep Nine'nin örnek davranışı...

    Son 16 turu heyecanı bugünkü maçlarla sona eriyor

    2018 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

    İsviçre'yi 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale yükseldi

    BM'den Mısır'a Karadavi'nin kızı ile ilgili çağrı

    California'da alarm durumu: Etkisi artarak devam ediyor!

    ''Terlemeyi engellerseniz ölüm dahil birçok problem çıkabilir''

    Emniyet Teşkilatında yapılan terfiler açıklandı

    Bisikletle hacca gidiyorlar...

    Kesin sonuçlar yarın açıklanacak

    Ekmek fiyatlarına da zam yapılacak

    İYİ Parti'li Yokuş: İstişareler yoluyla, ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız

    'Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana en büyük nüfus göçü'

    TBMM'nin ilk oturumunu İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek

    Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'onursal genel başkan' teklifi

    STK'lardan AB'ye "İsrail'i fonlarından faydalandırmama" çağrısı

    Kılıçdaroğlu: Tüm düzenlemelere katkı koymaya hazırız

    Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı: 1ölü, 1 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’yı görünür kılmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmak yaramıyor
    Risale-i Nur'dan

    Gazeteler, vazifelerini hakkıyla yapmalı
    Genel

    O'nu bulan her şeyi bulur
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlar
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşanmış hayat hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Kandil ne oldu?
    Genel

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım
    Genel

    27 Mayıs’ta ihraç edilmişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.