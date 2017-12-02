Hindistan’a ABD'den kirli yakıt ihraç edilmiş

ABD’nin hava kirliliğiyle mücadele eden Hindistan’a kirli yakıt ihraç ettiği ortaya çıktı.

Associated Press’in yürüttüğü araştırmada, ABD’nin ülke içinde satamadığı katran kumları ve ağır yakıttan arta kalan petrokoku Hindistan’a ihraç ettiği bildirildi. ABD’nin 2016’da Hindistan’a 8 milyon metreküplük petrokok gönderdiği kaydedilen araştırmada, karbon ve sülfür ihtiva etmesi dolayısıyla oldukça zararlı olan petrokokun ucuz ve ısıl değerinin çok yüksek olduğu belirtildi. Sağlık ve çevre uzmanları, dünyada petrokokun en büyük üreticisi ABD’nin bir çevre problemini ihraç ettiğine dikkati çekti. Hindistan Çevre Kirliliği Kontrol Birimi, yapılan testler sonucu ABD’den ithal edilen petrokokta normal kömüre göre 17 kat daha fazla sülfür bulunduğunu vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.